Jaguar Land Rover представляет новую версию Jaguar F-Pace Chequered Flag

Бренд Jaguar представляет специальную версию отмеченного множеством наград F-PACE – Chequered Flag

Новая модификация дополнит линейку спортивного кроссовера Jaguar, завоевавшего звание «Лучшего автомобиля года» и «Лучшего автомобильного дизайна», и предложит непревзойденную динамику и универсальность.

Специальная версия Chequered Flag разработана на базе модификации R-Sport и отличается эксклюзивными деталями экстерьера, включая спортивный передний бампер и отделку Gloss Black для решетки радиатора, а также для накладок на двери, боковых воздухозаборников и рейлингов на крыше. F-PACE Chequered Flag может быть выполнен в цветовых гаммах Yulong White, Santorini Black и в абсолютно новом цвете Eiger Grey.

Салон этой версии отличается кожаной отделкой, декоративными панелями Meshed Aluminium и фирменными накладками на пороги Chequered Flag. В базовой комплектации владельцам также доступны электрорегулировка передних сидений в 10 направлениях, пакет Touch Pro Navigation, аудиосистема Meridian, настраиваемый 12,3-дюймовый щиток приборов и мультимедийная система Touch Pro.

Специальная версия Chequered Flag предлагается с линейкой 2,0-литровых двигателей: 249-сильным бензиновым Ingenium, который способен разогнать F-PACE с нуля до 100 км/ч за 7 секунд при максимальной скорости в 217 км/ч, а также дизельным двигателем мощностью 240 л.с., который обеспечивает сниженный расход топлива до 6,3 л/100 км.

Линейка F-PACE

Каждый F-PACE отличается легкой алюминиевой конструкцией и предлагает идеальный баланс между динамикой и управляемостью. Система All-Surface Progress Control обеспечивает легкое и мгновенное сцепление даже со скользкими поверхностями, в то время как подключаемый полный привод с технологией Intelligent Driveline Dynamics гарантируют оптимальную динамику и проходимость.

Высоким показателем жесткости на кручение F-PACE обязан двухрычажной передней подвеске и многорычажной задней подвеске Integral Link, заимствованным у спорткара F-TYPE. Система распределения крутящего момента Torque Vectoring и электроусилитель руля EPAS, доступные уже в базовых версиях, повышают маневренность и отзывчивость автомобиля.

F-PACE доступен с широкой линейкой двигателей на выбор – от 180-сильного эффективного двухлитрового дизельного Ingenium до невероятно быстрого и динамичного 5,0-литрового V8 с нагнетателем мощностью 550 л.с., который доступен для версии SVR.

В рамках обновлений для нового модельного года все F-PACE уже в базовой комплектации оснащаются системами Apple CarPlay и Android Auto для легкой интеграции смартфона.