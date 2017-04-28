Автостраховщикам не нравится новый закон 4

Автостраховщики отмечают, что одной из ключевых проблем является то, что требования, установленные к станциями техобслуживания, слишком жесткие.

Как сообщвет ТАСС , только четверть автосервисов смогут работать со страховыми компаниями после реформы ОСАГО.

Договоры с 5,3 тыс. станциями техобслуживания (СТО) были заключены страховыми компаниями по ОСАГО и КАСКО в начале 2017 года, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), но после вступления в силу новых жестких требований к оказанию услуг ремонт по ОСАГО смогут осуществлять только 25% таких станций.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о натуральных выплатах в ОСАГО, одобренный Госдумой и Советом Федерации. По данным РСА, закон вступает в силу с 28 апреля 2017 года.

Новый порядок получения страхового возмещения в натуральной форме будет применяться только к договорам страхования, заключенным после дня вступления закона в силу. ТАСС обратился к экспертам с вопросом, чего ждать участникам рынка автострахования и всем автомобилистам от новых правил. Cтраховщики ожидают значительное повышение затрат на возмещение по натуральной форме ОСАГО, владельцы СТО имеют два противоположных взгляда на существующие изменения: для одних новшества являются толчком к сотрудничеству со страховыми компаниями, вторые напротив имеют негативный опыт и не спешат заключать договоры. По мнению автовладельцев, о первых результатах работы можно будет судить спустя три месяца, когда в СТО появятся первые клиенты, попадающие под этот закон.

Мнение страховщиков

По данным пресс-службы РСА, стоимость ремонта по ОСАГО с введением приоритета натурального возмещения будет обходиться на 25% дороже, чем денежные выплаты из-за того, что при расчете размера ущерба не будет учитываться износ транспортного средства. Страховщики отмечают, что рост расходов будет связан в том числе с тем, что в новом документе установлен запрет на использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий.

По данным РСА, одной из ключевых проблем является то, что требования, установленные к СТО, слишком жесткие.

«Например, расстояние до СТО, либо от места ДТП, либо от места жительства автовладельца (по выбору — прим. ТАСС) должно быть не более 50 км. Во многих регионах дилерские станции, отвечающие требованиям, находятся только в административных центрах субъектов РФ. Это создает для потребителей трудности, так как в этом случае воспользоваться натуральным возмещением по ОСАГО смогут только жители административных центров областей и ближайших городов, для жителей отдаленных городов и других населенных пунктов натуральная форма будет доступна только при дополнительной договоренности со страховщиком», — пояснили там.

Однако, по мнению начальника инженерного отдела «АльфаСтрахование» в Татарстане Дмитрия Павлова, требования к СТО достаточно жесткие, но выполнимые.

«Реализация будет во многом зависеть от конкретной региональной специфики, в том числе и сложность реализации, но мы настроены оптимистично. Уже сегодня у нас отработаны процессы по организации ремонта и мы готовы развивать данное направление далее», — сказал он.

Мнение владельцев СТО

Мнение владельцев автостанций разделилось. Одни говорят о нежелании заключать договоры по новому закону, вторые оптимистично встречают открывающиеся возможности.

Так, владельцы СТО в Ставропольском крае негативно оценивают предыдущий опыт сотрудничества со страховыми компаниями по натуральной форме ОСАГО и не торопятся заключать новые договоры. В частности, компания «Реностарт» не намерена работать со страховщиками.

«Мы с 2009 года сотрудничали с различными компаниями. Опыт отрицательный: страховщики деньги перечисляли с опозданием, считали меньше реальных затрат, даже приходилось покрывать издержки за свой счет, сотрудничать с автостраховщиками не будем», — сообщили в компании.

Есть и те, кто наоборот открывает новые горизонты благодаря введению закона. Как сообщили корр. ТАСС в пятигорском ООО «ТСС Кавказ», раньше они не работали со страховыми компаниями по натуральному возмещению ОСАГО.

«Но теперь, с выходом закона собираемся заключить договоры со всеми, кто на нас выйдет», — рассказал старший кредитный специалист компании Петр Левушкин.

В компании убеждены, что закон достаточно проработан и урегулирует все «тонкие моменты», мешавшие ранее сотрудничеству со страховщиками.

Владелец одного из новосибирских СТО Валерий Панщиков считает, что практика работы со страховыми компаниями повлияет на автосервисы скорее положительно.

«Во-первых, новые клиенты — это всегда хорошо, для любого автосервиса. Новосибирск в этом плане достаточно конкурентный город. Во-вторых, уровень: чтобы соответствовать требованиям страховщиков, будут стремиться работать не в сараях, обшитых сайдингом, не с выпившими слесарями, а с нормальным инструментом, нормальными специалистами, это в целом для повышения качества услуги плюс», — сказал он ТАСС.

Мнение автовладельцев

У конечных потребителей данного закона остается множество вопросов, в том числе по качеству и по замене деталей. Многие общественники неоднократно заявляли о том, что мошенники начнут восстанавливать старые машины за счет страховщиков.

По словам члена координационного совета Федерации автовладельцев России в Красноярском крае Павла Стаброва, у владельцев остаются много вопросов в том числе на счет ремонта старых машин.

«Половина, а то и более наших автомобилей являются «старыми» моделями, которые уже не выпускаются. Как искать новые запчасти для таких машин, сколько на это потребуется времени, сколько времени автовладелец будет оставаться без автомобиля и где во время ожидания и поиска запчастей будет находиться машина — непонятно», — сказал Стабров.

Автовладельцы сообщают, что первые результаты работы они смогут ощутить на себе через несколько месяцев, так как всем участникам нужно понять работу нового механизма. Кроме этого, они обеспокоены отсутствием СТО в маленьких населенных пунктах, где будет «провисать» данная норма.

Так, мнению председателя правления Алтайской краевой общественной организации «Ассоциации защиты прав страхователей» Ольги Писановой, в переходный период перемены в ОСАГО грозят большим количеством проблем для автовладельцев, так как любой новый механизм требует отработки. Правозащитница отметила, что у автовладельцев наверняка начнут возникать вопросы по срокам и качеству ремонта.

«Считаю, что может быть много проблем со сроками доставки запчастей — сейчас у нас есть такие дела, где новые автомобили повреждены, с января 2017 года они поставлены на СТО и ждем запчасти, а сейчас уже апрель», — сказала она.

Коллеги с Дальнего Востока считают, что вступление в силу закона может обернуться социальной напряженностью. В частности, в Амурской области это вряд ли поможет справиться с недобросовестными автоюристами, которые переключатся со страховых компаний на автосервисы. Такое мнение высказал в интервью ТАСС кандидат экономических наук, доцент, руководитель образовательной программы «Финансы и кредит» Дальневосточного федерального университета Юрий Шатов.

Он привел в пример отдаленные районы Приморья, где нет качественного автосервиса. По его словам, развитые автосервисы действуют в крупных городах, во Владивостоке, Находке, Артеме, Спасске-Дальнем, Партизанске, а, например, жителю села Красный Яр на севере края, чтобы починить машину, придется ехать в Лучегорск за 150-200 километров по таежной дороге. В таких районах могут возникнуть серьезные проблемы с реализацией новых правил и, как следствие, социальная напряженность. Вместе с тем он отметил, что в целом Приморский край готов к нововведениям, потому что регион близок к Японии, и система сервиса здесь развита достаточно хорошо.

Мнение юристов

По словам старшего юриста адвокатского бюро «Пучков и Партнеры» (Свердловская область) Николая Хмелевского, новые поправки в Закон об ОСАГО, входящие в цикл изменений, направлены прежде всего на защиту интересов страховых компаний. Кроме того, законодатель рассчитывает на существенное снижение судебных споров по взысканию страховых выплат, в первую очередь за счет снижения активности недобросовестных посредников и предприимчивых «автоюристов».

«Не стоит ожидать исчезновения споров между страховщиками и потерпевшими из судов. Связано это с тем, что поправки в закон об ОСАГО ведут к существенному сокращению объема прав потерпевших за счет предоставления дополнительных привилегий страховщикам. Такая ситуация потенциально способна вызвать всплеск обращений в суды со стороны граждан», — сказал он.

Также он отметил, что многие вопросы, возникшие у юридического сообщества на стадии рассмотрения законопроекта, не нашли разрешения в тексте закона.

«Неясен порядок вступления закона в силу: должны ли положения закона применяться в случае, если лицом, причинившим вред, договор обязательного страхования был заключен после дня вступления в силу поправок, а потерпевшим — нет, и наоборот. Из-за недостаточной юридико-технической проработки закона можно прогнозировать трудности в практической реализации норм о получении страхового возмещения в натуральной форме», — пояснил он.

В конце марта Путин подписал закон о натуральных выплатах в ОСАГО, согласно которому выплата по ОСАГО автовладельцам-физлицам по умолчанию будет осуществляться в виде ремонта машины. Деньги можно будет получить лишь в исключительных случаях, в частности, при полной гибели автомобиля, гибели потерпевшего, причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. рублей), если потерпевший не согласится доплатить. Претендовать на денежную выплату могут инвалиды.

Кроме того, денежные выплаты предусмотрены и на основании договоренности потерпевшего со страховщиком. Также потерпевший сможет потребовать деньги, если страховщик не предложит ему станцию ремонта, соответствующую требованиям закона.

Во время рассмотрения закона в верхней палате парламента было принято решение вести мониторинг исполнения норм закона. Спикер палаты Валентина Матвиенко предложила дать протокольное поручение комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам «последить первые полгода за реализацией этого закона с тем, чтобы понять на практике, что мы не учли».



