Автомобиль года 2017: всем по премии 30

По итогам премии «Автомобиль года в России-2017» награды в различных номинациях получили практически все бренды, представленные на российском рынке.

По итогам открытого голосования 17-й Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» бизнес-седан KIA Optima был признан победителем в номинации «Средний класс», а KIA Picanto — в категории «Городские автомобили».

KIA Picanto в третий раз получил награду «Автомобиль года в России» в своем классе. Ранее самая компактная модель KIA в России получила звание «Автомобиль года в России» в 2014 и 2016 годах. На счету KIA Picanto также такие российские награды, как Гран-при «За Рулем» в классе «Мини» в 2012 году и звание лучшего женского автомобиля в исследовании «Рейтинги авто года» в 2015 и 2016 годах. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2016 году KIA Picanto занял первое место среди одноклассников по сохранению остаточной стоимости.

Для второго поколения KIA Picanto премия «Автомобиль года в России-2017» стала ярким финальным аккордом на закате жизненного цикла, поскольку новое поколение KIA Picanto появится в России уже в июне 2017 года. KIA Picanto текущего поколения имеет множество поклонников по всему миру благодаря стильному облику, практичности и высокому для данного класса уровню оснащения. В России реализовано свыше 51 тысячи автомобилей KIA Picanto первого и второго поколений. Модель борется за лидерство в своем сегменте на российском автомобильном рынке с долей около 40%. Новое, третье поколение Picanto не только сохранило все лучшие качества предшественника, но и стало самым безопасным автомобилем бренда KIA в A-сегменте за всю историю компании, а также получило спортивную версию GT Line.

Еще одну награду участники общероссийского онлайн-голосования присудили автомобилю KIA Optima в номинации «Средний класс». Статус «Автомобиль года в России-2017» дополнил внушительный список международных наград четвёртого поколения этой модели. В 2016 году дизайн, оснащение и безопасность новой KIA Optima высоко оценили эксперты Consumer Reports, Kelley Blue Book, Edmunds.com, а также организаторы премий и рейтингов J.D. Power APEAL, Vehicle Satisfaction Awards, iF Design, Red Dot Design Awards, GOOD Design, IIHS Top Safety Pick Plus.

На российском рынке KIA Optima четвёртого поколения предлагается с марта 2016 года. За это время модель вышла на второе место в своем сегменте: её продажи удвоились в 2016 году по сравнению с 2015 годом. С момента старта продаж в России было реализовано более 7,5 тысяч автомобилей KIA Optima нового поколения.

Две модели LADA – Vesta и фургон Largus также победили в Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России-2017».

Vesta стала лауреатом в номинации «Малый класс». Российские автолюбители оценили яркую внешность автомобиля, его оснащенность и технические характеристики. Vesta побеждает в премии «Автомобиль года» уже во второй раз – в 2016 году автомобиль был награжден в номинации «Новинка года». Об успехе модели свидетельствуют и цифры продаж: по итогам 1 квартала 2017 года Vesta занимает 3-е место среди самых популярных легковых автомобилей в России.

LADA Largus уже в пятый раз подряд стал «Автомобилем года» в классе «Мини-фургоны». Сегодня семейство LADA Largus прочно занимает статус лидера среди универсалов – на российском рынке фактически нет бюджетных автомобилей, сопоставимых по вместительности, функциональности и надежности.

По результатам народного голосования марка Volkswagen – легковые автомобили получила награду и звание «Любимой марки в массовом сегменте».

Глава марки Volkswagen в России Пьер Бутен отметил: «Модели Volkswagen не раз становились лауреатами национальной премии «Автомобиль года», и мы признательны тем, кто голосовал за нашу марку и в этом году. Победа в номинации «Любимая марка в массовом сегменте» показывает, что наши бестселлеры Polo, Jetta и Tiguan пользуются заслуженной любовью клиентов. Как марка, мы обещаем нашим клиентам, что ценность наших продуктов выше, чем их цена, и высокая стоимость наших моделей на вторичном рынке подтверждает наши обещания».

Модели марки Volkswagen традиционно пользуются высоким спросом в России. В то время как автомобильный рынок в 2016 году сократился на 12%, спрос на автомобили Volkswagen вырос: доля марки в России по результатам прошлого года составила 5,7% (в 2015 году – 5,3%).

Положительная динамика сохраняется и в 2017 году: в первом квартале продажи марки Volkswagen выросли на 13% и составили 17.895 автомобилей (январь-март 2016 года – 15.861 автомобиль).

Российские бестселлеры марки Volkswagen производятся на заводе в Калуге (Polo и новый Tiguan) и в Нижнем Новгороде (Jetta).



