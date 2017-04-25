Открытие сезона любительских велозаездов Gran Fondo Russia 2017 16

Шоссейные заезды всемирно известного формата расширяют географию. Открыта регистрация на первый Gran Fondo 2017!

25 июня 2017 года состоится первый в этом году российский велозаезд международной серии Gran Fondo. Всего в 2017- м в России пройдет 4 заезда самой популярной в мире серии велосипедных мероприятий, объединяющая профессионалов и любителей велоспорта.

Сегодня открывается регистрация участников на первый заезд сезона, который пройдет по живописным маршрутам Дмитровского и Сергиево-Посадского района Московской области.

В дебютном сезоне старты Gran Fondo Russia собрали более 1500 велосипедистов различного уровня подготовки. В этом году Gran Fondo Russia будет намного масштабнее. Запланировано 4 велозаезда в разных городах России:

25 июня — Сорочаны (Московская область)

9 июля — Суздаль (Владимирская область)

17 сентября — Воздвиженское (Московская область)

1 октября — Сочи (Краснодарский край)

Испытать себя можно будет на нескольких дистанциях в зависимости от личного уровня участника — от 30 до 120 км. Подробные маршруты будут анонсированы на официальном сайте granfondo.ru .

На первом Gran Fondo в Сорочанах впервые в истории участники также смогут попробовать себя в настоящей велогонке на 100 км, по результатам которой будет сформирован личный зачет. Самые быстрые смогут побороться за призовой фонд от партнеров. Одновременно с велогонкой сохраняется и формат велозаезда. Традиционно все финишеры Gran Fondo Russia получат памятные медали.

Участие в велозаезде платное и составляет 2000 руб. за одного участника. Единовременная регистрация с компанией друзей будет более выгодной: каждый пятый участник команды едет бесплатно. Принять участие в велозаезде может любой желающий старше 18 лет.

Персональный пакет, предоставляемый велосипедистам, включает в себя номер участника с чипом для фиксирования индивидуальных результатов, питьевую воду и питание на остановках, техническую и медицинскую поддержку, а также дополнительные опции от партнеров и организаторов.



