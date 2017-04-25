Необычная миссия Toyota Prius 14

Новый Toyota Prius исполнит почетную миссию кетчер-кара на российском этапе глобального благотворительного забега Wings for Life World Run, который пройдет в городе Коломне 7 мая.

Кетчер-кар стартует через 30 минут после начала гонки и, двигаясь с нарастающей скоростью, выполняет роль мобильной финишной черты для участников забега.

Управлять Toyota Prius во время забега будет один из сильнейших FMX-райдеров России атлет Red Bull Алексей Колесников.

В воскресенье 7 мая в 14:00 по московскому времени десятки тысяч бегунов по всему миру одновременно выйдут на старт ежегодного благотворительного забега Wings for Life World Run. В этом году почетную миссию кетчер-кара российского этапа забега в г. Коломне будет выполнять новый Toyota Prius.

Что такое Wings for Life World Run?

Wings for Life World Run – необычное по формату беговое мероприятие, помогающее привлечь внимание общества к проблемам травм спинного мозга и собрать средства для их лечения. Забег начинается в одно и то же время более чем в 20 странах вне зависимости от часового пояса и объединяет людей, готовых бежать за тех, кто не может. Это единственный забег в мире, где финиш, или кетчер-кар, гонится за участниками.

Что такое кетчер-кар?

Особенность забега Wings for Life World Run в том, что он не имеет финишной черты. Каждый бежит столько, сколько позволяет его личный предел, до тех пор, пока его не догонит кетчер-кар. Только появившись на российском рынке, Toyota Prius сразу исполнит почетную миссию кетчер-кара в России в 2017 году. Автомобиль стартует через 30 минут после начала забега, постепенно наращивая скорость с 15 до 35 км/ч.

Чтобы зафиксировать результаты тысяч спортсменов, автомобиль будет оборудован системой электронного хронометража. Достижение фиксируется с помощью индивидуальных маячков, которые активируются, когда участник пересекает линию старта, и выключаются, когда его обгоняет кетчер-кар. Тот, кого Prius обгонит последним, станет победителем российского, а возможно, и международного забега.



