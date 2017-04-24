Рейтинг компаний-лидеров продающих авто с пробегом 108

В рамках проекта «Автодилер года – 2017» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» впервые сформировало рейтинг дилерских компаний, торгующих автомобилями с пробегом.

Из явных лидеров рынка не предоставил данные лишь Major Expert, который мог бы оказаться на 2 – 3 месте «турнирной таблицы».

При этом свои данные по объемам продаж в 2015 и 2016 годах предоставили более 50 дилерских холдингов, более 400 дилерских центров и несколько независимых игроков этого рынка.

Сегодня мы публикуем ТОП-30 компаний-лидеров рынка автомобилей с пробегом в России по показателю абсолютного объема продаж. Лучшие дилерские центры (по интегрированным показателям с разбивкой по регионам и разделением на масс- и премиум-сегменты) будут объявлены 30 мая 2017 года в рамках торжественной церемонии «Автодилер года – 2017» в Москве.

Первое место по абсолютному объему продаж автомобилей с пробегом в 2016 году заняла Группа компаний «Рольф». Их проект Blue Fish стартовал достаточно давно. Из года в год он набирает обороты и стабильно занимает лидирующие позиции на рынке. В прошлом году «Рольфу» удалось реализовать 33124 автомобиля с пробегом, что на 48% больше показателя 2015 года (22409 шт.). Причем «Рольф» ведет свою деятельность только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.

На второе место поднялась группа «ТрансТехСервис», которая базируется в Татарстане и работает практически по всему Поволжью. За счет широкой сети дилерских центров (86) и грамотной политики развития ТТС наращивает продажи автомобилей с пробегом очень быстрыми темпами. В прошлом году ТТС реализовал 21819 автомобилей, что на 50% выше показателя 2015 года.

Третью позицию удержала Группа «Автомир», ореол влияния которой простирается из Москвы практически на все регионы России. В активе «Автомира» 80 дилерских центров, а объем продаж автомобилей с пробегом в 2016 году составил 15387 единиц, что на 42% больше, чем годом ранее. Также этот холдинг представлен и на рынке Казахстана, где он реализовал 263 автомобиля с пробегом (+20%).

На четвертую строчку рейтинга поднялась компания Fresh Auto, уникальность которой заключается в том, что основная ее специализация – это автомобили с пробегом. В настоящее время в ее активе значится 7 таких автосалонов, расположенных в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Липецке. Также у нее есть два официальных дилерских центра Ford и Mercedes-Benz. В 2016 году Fresh Auto реализовала 11247 автомобилей с пробегом, улучшив результат годичной давности на 42%.

Пятое место заняла Группа компаний FAVORIT MOTORS, которая имеет дилерские центры только в Москве и Подмосковье. Результат продаж этого холдинга в минувшем году достиг 11231 автомобиля с пробегом, показав тем самым рост на 29%.

На шестую позицию опустился Genser, который, впрочем, имеет минимальное отставание от первой пятерки. Так, в прошлом году в автосалонах Genser было продано 11228 автомобилей с пробегом, что на 7% больше, чем в 2015 году. Помимо столичного региона, холдинг представлен еще в Архангельской, Белгородской, Калужской и Липецкой областях.

С очень близкими друг к другу результатами закончили прошлый год компании «АвтоСпецЦентр» и «АвтоГермес», которые имеют дилерские центры только на территории Москвы и области. Но если первый холдинг показывает небольшое снижение продаж автомобилей с пробегом (-0,2% до 9352 шт.), то второй имеет в этом плане серьезный рост (+46% до 9305 шт.).

В десятку лидеров по объемам продаж автомобилей с пробегом также попали краснодарский «КЛЮЧАВТО» и нижегородский «АГАТ». Первый холдинг ведет свою деятельность на Юге и Северном Кавказе, имея более 50 дилерских центров. В прошлом году «КЛЮЧАВТО» реализовал 7324 автомобиля с пробегом, показав впечатляющий рост в 84%. Компания «АГАТ», помимо Поволжья, представлена также еще в нескольких округах. В 2016 году в ее автосалонах (всего их 35) в общей сложности был продан 7091 автомобиль с пробегом – на 37% больше, чем год назад.

Результаты продаж у остальных дилерских холдингов представлены в таблице ниже. Отдельного внимания тут заслуживает компания «АВТОСЕТЬ.РФ» (она же «Апельсин»), поскольку не является «официалом», но имеет свои хорошие стандарты продаж и обслуживания клиентов, а также развивает франшизы, что является довольно интересным трендом.

Нельзя не отметить и воронежскую компанию «БорАВТО», которая в ТОП-30 демонстрирует наибольший рост продаж. В прошлом году она реализовала 3716 автомобилей с пробегом – вдвое больше, чем в 2015-м. Остальные же холдинги имеют показатель роста менее 100%. При этом в «минусе», кроме уже упомянутого «АвтоСпецЦентра», оказалась также и Группа компаний «Независимость». В 2016 году ей удалось реализовать 5324 автомобиля с пробегом – на 15% меньше, чем годом ранее.

Также стоит обратить внимание на появление в нашем рейтинге холдинга ОАК. Под этой аббревиатурой работает петербургская «Объединенная Автомобильная Корпорация», которая образовалась путем слияния сразу трех компаний: «Марка», «Р-Моторс» и РРТ. Учитывая это обстоятельство, результаты ОАК по продажам автомобилей с пробегом представлены только по 2016 году.

Как видно из представленных данных, направление продаж автомобилей с пробегом у дилеров активно развивается. Суммарная их реализация 30 дилерскими холдингами в 2016 году составила 212,6 тыс. единиц, показав рост на 40%. При этом весь вторичный рынок легковых автомобилей в России за год вырос лишь на 6% (до 5,2 млн шт.). Таким образом, как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», продажи машин с пробегом представляют для дилеров огромный потенциал в плане дальнейшего развития.

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