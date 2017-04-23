Лучший иностранный бренд 9

Марка KIA удостоена звания «Лучший иностранный бренд» по итогам премии Гран-при «За рулём» 2017.

Награду в этой номинации присудило профессиональное жюри, состоящее из экспертов издательского дома «За рулём». По признанию редакции этого авторитетного издания, в 2016 году марка KIA добилась наиболее выдающихся бизнес-результатов среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных в России. В прошлом году KIA Motors Rus уже третий год подряд завоевала первое место по объему продаж новых автомобилей среди всех иностранных брендов и увеличила долю рынка до 10,5%. Бестселлер марки KIA Rio стал самой востребованной моделью в России по итогам второго полугодия 2016 года.

Директор по маркетингу KIA Motors Rus Валерий Тараканов отметил:

«Звание «Лучший иностранный бренд» в рамках Гран-при «За рулем» — мощный аккорд в череде побед KIA за прошедший год. Награда от экспертов старейшего российского автомобильного издания отмечает не только высокое качество наших автомобилей и верное стратегическое направление, выбранное компанией, но и слаженность работы команды KIA в России. Сотрудники KIA Motors Rus, KIA Finance, заводов в Санкт-Петербурге и Калининграде, где производятся автомобили KIA для российского рынка и, конечно же, официальных дилеров отвечают высоким мировым стандартам качества обслуживания клиентов KIA. Мы благодарим редакцию «За Рулем» за доверие к бренду KIA и высокую оценку наших общих усилий».



