Что выбрать в качестве 4 автомобиля? 770

Крик о помощи из Санкт-Петербурга: «Отговорите, пожалуйста, мою жену менять Fabia универсал 2012 года с пробегом 50 тысяч на новый Ford Fiesta. Думаю, что это ошибка».

Это ошибка. Нельзя менять Fabia ни на что! Fiesta хуже и у нее нет кузова универсал, это соответственно будет седан, что не совсем то же самое. Fabia универсал одна из самых удобных и самых удачных машин. Нельзя с ней расставаться. Она себя не изъездила и заменить ее полноценно не на что.

«Когда вы последний раз пользовались пригородной электричкой?»

Это был не последний раз в жизни, я надеюсь. Электричкой пользуюсь регулярно. Кстати, очень люблю наблюдать за тем, как нарастает качество обслуживания. Я еще застал деревянные лавки и отсутствие печек, сейчас потихонечку это уходит. Хотя, в провинции, где еще сохранились электрички (у нас электричек по стране почти не осталось), там эти скотовозы, чудовищные ледяные вагоны и люди катаются на деревяшках без отопления. Я тоже иногда вместе с ними езжу.

«Рекомендуют масло Castrol. Какое лучше заливать?» — спрашивает Юрий.

Castrol деградировал. Пришел к нам одним из лучших производителей мира, очень многие на нем ездили. Я с удовольствием на нем ездил, никаких проблем не было, но поскольку ездил на девятке двигатель рано или поздно пришлось вскрыть и обнаружил, что к маслу действительно претензий нет. К АВТОВАЗу есть, к маслу нет.

С тех пор произошло чрезвычайно много изменений, в нашей стране много контрафакта. И теперь гарантировать, что Castrol нормальный заводской фирменный, от которого мотор не болеет, живет вечно, нет никаких оснований.

Поэтому либо избегайте Castrol вообще, либо купив его и перекрестившись поменяйте его через 5-7 тысяч, но не доживайте до 8-10 тысяч. Если 10 тысяч, то считайте, что вы уже выбросили двигатель, тем более, если у вас Castrol.

Потому что они с контрафактом бороться не в состоянии и неизвестно, что вы заливаете. У официального дилера было несколько интересных уголовных дел по кончине двигателей из-за контрафакта, залитого у официального дилера. Это касалось нескольких великих брендов.

Потихонечку начинается разговор о мотоциклистах.

Сегодня сутра мы его подняли и сейчас в новостях дополнили комментарием «Коммерсанту». Там был кто-то, кто на меня обиделся. Игорь пишет:

«Наезжаю больше 3,5 тысяч километров в год на мотоцикле. Живой. Не хрустик. Не лезу, куда не надо. Понимаю свои опасности. Стараюсь не кому не мешать. И спорить с грузовик не считаю нужным из-за разницы потенциалов».

Это очень болезненная тема для нас. Мотоцикл придуман для того, чтобы ездить между рядами. Поделать с этим ничего не возможно, а самое главное не нужно. Если общий уровень увядания интеллекта в нашей стране приводит к тому, что количество неадекватных людей растет, в том числе покупая себе мотоцикл, все чаще и больше, то опасность именно здесь, а не в том, что мотоцикл сам по себе какая-то угроза.

Люди пользуются купленным товаром не всегда адекватно, иногда сотовым телефоном забивают гвозди, иногда молотком крушат чьи-то головы, иногда на мотоцикле ездят так, что устраивают аварии. Это печально. Отрегулировать это невозможно. Не существует никакого законодательного способа, который может унять мотоциклиста. В нашей стране любая попытка обуздать мотоциклистов, заканчивается тем, что делает еще хуже. Все законы в нашей стране пишутся исходя из того, что мы конченные уроды, поэтому нас обязательно нужно приструнить и наказать, поставив в жесткие рамки, при этом все с точки зрения человека, живущего в Москве.

Любой закон о мотоциклиста в стране не приживается, потому что страна это не Москва. Мотоцикл где-нибудь в провинции это средство выживания, а не для городского пижона удовольствие покататься между рядами в Москве. Каждый раз, когда кто-то законодательно вторгается в мотоциклетную тему, он больше вредит, чем приносит пользы.

Олег: За электрички хотел сказать. Пару лет назад ехали из Подольска. Эти деревянные электрички никуда не делись, но все-таки они немножко тюнингованные были, дизайн в стране развивается. Раньше светлые были, а сейчас морилкой покрыли и вид более современный, правда угрюмый.

С. Асланян: Угрюмый, холодный, отталкивающий и конечно вы уже отвыкли, что так жестко бывает.

Олег: Я вспоминаю начало 80-х и с тех пор ничего не изменилось. А тут во дворе набрел, летчики пригнали машину с Дальнего востока Mitsubishi Delica, оказывается она никуда не делась.

С. Асланян: Она стала кроссовером. Если изначально она была на той же агрегатной базе, что и Pajero, у нее была раздатка с понижайкой, то сейчас она делается на базе Outlander и это просто полноприводный вэн, к сожалению. Хотя, визуально по дорожному просвету она кажется более выигрышной, чем остальная техника, но у нее нет ничего для борьбы с бездорожьем. Она осталась, но она как кенгуру перестала быть сумчатой, заштопали сумочку и теперь это зверь с хвостиком.

Олег: Выглядела очень симпатично. У них был переднеприводный вариант где-то за миллион. И что удивительно, я спросил сколько лет машине, думал скажет 2-3, видно новая машина, оказывается по паспорту 10 лет. Действительно, как вы говорите бабушка ездили в церковь по воскресеньям.

С. Асланян: Япония страна не располагающая к царапинам и вмятинам. И машины оттуда приходящие отличаются только значением одометра, но никак не состоянием салона и кузова, а лет ей может быть и 7, и 8, культура другая. Delica, к сожалению, стала кроссовером, тем более еще и увы переднеприводным.

Слушатель: Несколько дней тому назад звонил по поводу Peugeot 3008. Вам удалось до нее добраться или нет?

С. Асланян: У нас в Москве пока одна 3008, причем французская, она совершенно не подходит для нашей страны, потому что она со слабенькой печкой.

Слушатель: Я как раз по поводу печки. Ожидаемая поставка она хотя бы звучит от официального дилера?

С. Асланян: Она будет обязательно. Потому что французы они все-таки пока еще умеют работать. У них маркетинг кривой, у них московское представительство странное, но инженерная школа у них потрясающая и машина будет адаптироваться под нас. Она по дорожному просвету получит некие добавки.

Слушатель: Когда вы ожидаете взять ее в руки и уже наверное какой-то адаптированный вариант?

С. Асланян: Только, то есть из тех машин, которые будут из официальной партии для нашей страны, собранные, как минимум, под скандинавскую спецификацию.

Слушатель: Вроде как в мае обещают?

С. Асланян: Обещать то обещают, но французы они же ребята нерешительные, вялые немножко.

Слушатель: Будем ждать.

С. Асланян: Сам жду с нетерпением, потому что машина обещает быть чрезвычайно интересной. То, что в ней по дизайну сделано, это уже достойно премии по промдизайну. А как она будет ехать, тем более в наших зимних условиях это интересно.

Слушатель: Ваше мнение по поводу грузовика Tesla.

С. Асланян: Илон Маск если сказал, что сделает, значит сделает. Если он сказал, что у него будет электрический грузовик, он единственный, у кого действительно будет электрический грузовик. Если он сказал, что полетит в космос, он действительно полетит в космос. Илон Маск он чем хорош? Тем, что он к нам не суется. Если бы он у нас где-нибудь в силиконовой долине работал, вы можете себе представить, чем бы это кончилось — ничего бы не было и никто бы не узнал о его существовании. А так он один из самых результативных людей тех, кто определяет прогресс человечества.

Аркадий: Я из Саратова. Lexus 570 211 тысяч прошел. Чего ждать?

С. Асланян: Ух, ты! Как замечательно. И ведь не подвел?

Аркадий: Ну… нет.

С. Асланян: А по подвеске? А сайлентблоки?

Аркадий: Нет. Технически что-то менялось периодически.

С. Асланян: Аркадий, у вас же есть шанс гордо распрямив плечи через какое-то время облокотившись о капот произнести ту фразу, которую ждут все остальные именно от вас: «А это двигатель миллионик». И вам поверят, потому что у вас нечто подобное на одометре и будет. А что ждать от Toyota, которой так повезло с хозяином? Коррозия по кузову — да. Даже Toyota ржавеет.

Аркадий: Пока ничего не видел.

С. Асланян: Да, к счастью, нет. Судя по всему, соленных зим она особо не хлебала и никаких реагентов на нее местная советская власть не брызгала. Поэтому она поживет чуть подольше.

Аркадий: А по коробке? Я не менял в ней масло.

С. Асланян: Ой! Теперь уж и не меняйте.

Аркадий: Вы думаете после двухсот уже не стоит менять?

С. Асланян: Если вы после 50 не включились в этот цикл оздоровления каждые 50 менять масло, то на 211 тысячах ничего не делайте, просто спокойно наблюдайте, как она будет справляться с теми нагрузками, какие вы на нее возлагаете. У вас все хорошо, вас смущает цифра 200 тысяч, вы на нее смотрите с легким трепетом. На самом деле, начинайте смотреть на нее с гордостью. Потом будет 311, 411, на 511 тысячах вы мне позвоните, мы с вами еще раз посмотрим, как хорошо вы возле капота выглядите, через какое-то время мы перейдем с вами с дискуссию, приближающий вас к миллионной отметке.

Слушатель: Выбираю машину из трех: Volvo XC90, Jaguar внедорожник новый и Toyota 200 турбодизельная.

С. Асланян: Вам нужно еще две машины. У вас получается неделька. У вас есть понедельник, вторник, среда, а четверга, пятницы нет.

Слушатель: Уже два автомобиля есть.

С. Асланян: А должно быть пять.

Слушатель: Пять не надо, это много. Одну ребенок скоро заберет. Volvo XC70 кабриолет я ее никому никогда не отдам, я очень ее люблю.

С. Асланян: Это правильно. Хотя, вы женаты и женатому человеку кабриолет не очень нужен, мы понимаем, что жену тяжело утратить, но иногда удается.

Слушатель: Как раз жена и выбрала. Увидела, сказала хочу! Я сказал хочешь, давай возьмем. Мы взяли.

С. Асланян: А машина то ваша, да-да, конечно.

Слушатель: Ездим с удовольствием, она правда не в России, она за границей стоит. А по Москве ездить на кабриолете как-то опасно.

С. Асланян: А сын у вас что будет отбирать? В этой стране или в той стране?

Слушатель: Нет, по Москве, Подмосковью и чуть-чуть подальше грязно будет.

С. Асланян: По Москве нужно будет ездить на двухсотке, потому что сразу будет понятно, что вы либо бандит, либо представитель власти.

Слушатель: Нет, я не бандит, не представитель власти.

С. Асланян: Ну и что? Это понятно, но все остальные должны трепетать. Предположим, вы едите на Jaguar А-Type, то сразу не угадывается машина, вызывающая интерес, ну едет и едет. С двухсоткой все понятно. Вокруг вас люди ездят по правилам. Вот в чем прелесть этого автомобиля. Они соблюдают потому что понимают, что рядышком надо вести себя поспокойней. Двухсотка дает возможность спокойно двигаться в рамках правил дорожного движения, которые обеспечивают все вокруг вас. На F-Type такого не произойдет. XC90, а он судя по всему, не нынешней генерации, предыдущего поколения. Или свежий?

Слушатель: Свежий.

С. Асланян: Тот самый, у которого 2-х литровая коптилка стоит под капотом, на ней можно на пикнике, если что гуся, утку, колбасу зажарить. Эта машина тоже в потоке угадывается. Но в ней, что плохо? Вы интеллигент.

Человек, который купил XC90 это человек хорошо воспитанный, с хорошим образованием, с хорошим доходом, то есть это каста неуважаемых. Вас побаиваются, потому что вы все-таки заработали на XC90, вы едете за рулем квартиры, но интеллигент в нашей стране это почти ругательство. Это термин, которым обычно унижают, говорят «Ты что интеллигент?».

А в двухсотке всё, никаких проблем. Почему я еще на этом ставлю такой акцент? Вы часть жизни проводите за границей. Переход на наши рельсы с каждым разом все болезненей и болезненей. Когда вы садитесь в двухсотку вы спокойно поехали. Когда вы едете на машине интеллигента, вы с собой несете часть того, что позволяет вам нормально жить в Европе, а это тем более очень серьезная ухудшение вашего качества, это ваша слабина. Подобную слабину позволять себе нельзя.



