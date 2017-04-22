Suzuki выпустила в Европе трёхмиллионый автомобиль 31

Производственная площадка Magyar Suzuki в Венгрии выпустила свой трёхмиллионный автомобиль. Юбилейной моделью стал популярный в Европе кроссовер SX4.

Завод Magyar Suzuki, основанный в 1991 году, за 26 лет работы выпустил автомобили, которые определили успех бренда как на венгерском, так и на европейском рынке. Единственная производственная площадка Suzuki в Европе в течение долгого времени последовательно увеличивала свои мощности: в то время как в 1992 году количество произведённых автомобилей составляло 970 единиц, в 2005 оно возросло уже до 136 311, а в 2008 – до 281 686 единиц.

Первым автомобилем, сошедшим с конвейера в 1992 году, стал Suzuki Swift. За ним последовали Wagon R+, Ignis, SX4 S-Cross, Vitara и многие другие модели бренда. В 2016 году, помимо впечатляющих показателей по продажам на местном рынке, выпущенные в городе Эстергом автомобили (211 266 штук) были отгружены в более чем 100 стран по всему миру. Рекордным был этот год для Magyar Suzuki и в пределах Венгрии: на местном рынке пассажирских автомобилей компания увеличила свою долю до 11.67%.

Мощности завода Magyar Suzuki в Венгрии рассчитаны на выпуск до 300 тысяч автомобилей в год. Штат сотрудников производства составляет более 3 100 человек.



