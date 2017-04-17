Первые Ford Transit Custom и Tourneo Custom уже в продаже 47 Ford Transit Custom

Компания Ford Sollers сообщает о том, что первые Ford Transit Custom и Tourneo Custom доставлены в специализированные Transit центры по продаже и послепродажному обслуживанию легких коммерческих автомобилей и спецтехники на базе автомобилей Ford.

Возвращение моделей расширило модельный ряд коммерческих автомобилей Ford и в дальнейшем позволит укрепить позиции бренда в сегменте легких коммерческих автомобилей на российском рынке.

Transit Custom и Tourneo Custom серийно оснащаются системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и зимними опциями уже в стандартном оснащении, а именно: предпусковым отопителем, подогревом передних сидений, боковых зеркал и лобового стекла. Автомобили также максимально адаптированы к климатическим и дорожным условиям России.

Ford Tourneo Custom удостоен максимального 5-звездного рейтинга безопасности Euro NCAP. Оба автомобиля получили передовые технологии безопасности: электронную систему курсовой устойчивости, систему защиты от опрокидывания, функцию адаптивного контроля загрузки, антиблокировочную систему тормозов с системой электронного распределения тормозных усилий, систему помощи при экстренном торможении, систему контроля траектории прицепа, систему контроля тяги в поворотах. Модели также оснащаются фронтальными подушками безопасности водителя и пассажира. В числе технологий помощи водителю – cистема помощи при трогании в гору и световая сигнализация при экстренном торможении.

Ford Transit Custom для российского рынка оснащается дизельным двигателем Duratorq TDCI объемом 2,2 л мощностью 100 или 125 л.с., в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Ford Transit Custom имеет два варианта полной массы автомобиля – 2 700 и 3 300 кг. Российские клиенты могут выбрать автомобиль с низкой крышей и короткой колесной базой (2 933 мм). Объем грузового отсека составляет 6 м³ и вмещает 3 европаллеты. Цены на модель с учетом действующих маркетинговых предложений начинаются от 1 609 000 руб.

Модель предлагает широкие возможности по погрузке и транспортировке грузов, включая ряд инновационных решений для грузового пространства. Клиенты по достоинству оценят люк в перегородке грузового отсека, позволяющий перевозить длинномерные предметы; интегрированные грузовые рейлинги на крыше, которые могут быть сложены, когда в них нет необходимости; а также размещенные на боковых стенах грузового отсека петли для крепления груза.

Ford Tourneo Custom доступен к заказу с дизельным двигателем Duratorq объемом 2,2 л и мощностью 125 л.с., соответствующим стандарту Евро-5, c шестиступенчатой механической трансмиссией и передним приводом. Модель представлена на рынке в 8-местной версии пассажирского автобуса категории М1, которая предоставляет широкие возможности для комфортного размещения пассажиров и багажа. Tourneo Custom предлагает на выбор два варианта колёсной базы – длинную (габаритная длина – 5,34 м) и короткую (габаритная длина – 4,97 м). Входная стоимость модели Tourneo Custom в комплектации Trend с короткой колёсной базой начинается от 2 101 000 руб. с учетом действующих маркетинговых предложений.

Регулировка сидений с фиксацией в нескольких положениях; универсальная система трансформируемых сидений Flamingo, позволяющая сложить сидения в нескольких конфигурациях, либо частично или полностью удалить их из салона; а также интегрированные грузовые рейлинги крыши открывают возможности к адаптации автомобиля в зависимости от целей использования.



