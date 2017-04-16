Премьера суперкара Lamborghini Huracán Performante 49

В рамках Международного автосалона в Нью-Йорке состоялась официальная премьера суперкара Lamborghini Huracán Performante в североамериканском регионе.

Пресс-презентация рекордсмена Нюрбургринга, прошедшего “Северную петлю” (Nürburgring Nordschleife) за 6 минут и 52,01 секунды, а также закрытое мероприятие для VIP гостей прошли в эксклюзивном лофте Canoe Studios с видом на реку Гудзон (Челси, Нью-Йорк).

“Сегодня мы привезли в Нью-Йорк частичку Италии и наше последнее творение — суперкар Huracán Performante, появившийся благодаря инновационным решениям в области аэродинамики. Этот автомобиль действительно «создан ветром»,

– прокомментировал премьеру коммерческий директор Automobili Lamborghini Федерико Фоскини (Federico Foschini).



