Премьера суперкара Lamborghini Huracán Performante

Federico Foschini, Maurizio Reggiani, Alessandro Farmeschi
Пресс-презентация рекордсмена Нюрбургринга, прошедшего “Северную петлю” (Nürburgring Nordschleife) за 6 минут и 52,01 секунды, а также закрытое мероприятие для VIP гостей прошли в эксклюзивном лофте Canoe Studios с видом на реку Гудзон (Челси, Нью-Йорк).
Lamborghini Huracán Performante
“Сегодня мы привезли в Нью-Йорк частичку Италии и наше последнее творение — суперкар Huracán Performante, появившийся благодаря инновационным решениям в области аэродинамики. Этот автомобиль действительно «создан ветром»,
“Сегодня мы привезли в Нью-Йорк частичку Италии и наше последнее творение — суперкар Huracán Performante, появившийся благодаря инновационным решениям в области аэродинамики. Этот автомобиль действительно «создан ветром»,
– прокомментировал премьеру коммерческий директор Automobili Lamborghini Федерико Фоскини (Federico Foschini).
Lamborghini Huracán Spyder
amsrus.ru
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