Новый электрический кроссовер Volkswagen I.D. 29

В рамках Шанхайского международного автосалона Volkswagen представит первый компактный кроссовер (CUV), разработанный в соответствии с концепцией e-mobility.

Новая модель обладает характерными особенностями пятидверного купе и SUV.

Первые модели линейки I.D. были представлены в рамках Парижского автосалона и автосалона в Детройте. Новый кроссовер станет третьим концепт-каром семейства Volkswagen I.D. с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу, большим запасом хода и ярким дизайном. Интерьер моделей семейства I.D. впечатляет возможностями трансформации салона, организации дополнительного пространства и комфортом.

Новый компактный кроссовер (CUV) семейства I.D. – спортивный, экологически чистый, универсальный автомобиль с полным электроприводом, который имеет отличные характеристики как во внедорожных условиях, так и на скоростной трассе. Как и другие модели линейки I.D, кроссовер оснащается функцией автопилота. Для включения автономного режима достаточно одного лёгкого нажатия на логотип Volkswagen на руле, который погружается в панель управления с помощью электропривода и образует единое целое с цифровым дисплеем и органами управления. Благодаря лазерному сканеру, ультразвуковому и радиолокационному датчикам, а также камерам электромобиль распознаёт окружающую обстановку и других участников дорожного движения.

Марка Volkswagen запускает масштабную кампанию популяризации автомобилей с электрическим приводом и планирует крупносерийное производство таких моделей. Концепт-кар семейства I.D. демонстрирует, каким многогранным может стать модельный ряд марки к 2020 году.



