День космонавтики на трассе Сортавала 136

56 лет тому назад мы подарили миру День космонавтики. Это момент пролонгированной гордости.

Советский Союз, советский народ показали всему миру нашу силу, наши технологии, уровень развития нашей страны. Это праздник, который мы отмечаем каждый год. У нас есть этот праздник, а праздновать его некому. Потому что народу с этого дня, с этого полета, с этой космонавтики абсолютно ничего. Когда, популярность Гагарина стала выше, чем популярность генерального секретаря, он скоропостижно разбился. У нас много раз в истории было, когда популярность кого-то из народа начинала конкурировать с руководителем страны и эти люди погибали.

У нас есть праздник и в этот праздник мы можем только Валентину Терешкову послушать, да и то только по телефону, которая нам скажет: «Да, действительно, мы великая нация». Это такой момент патриотизма.

Что такое патриотизм? По формулировке Жванецкого — это ясное, четкое, аргументированное объяснение почему мы должны жить хуже других.

И вот мы полетели в космос. Что нам с того, что мы полетели в космос? А ничего. Что американцам с того, что они полетели в космос? У американцев всегда какие-то поразительные результаты. У них косвенным послесловием к космической программе появились IBM и Macintosh. Французы полетели в космос. Так получилось или это совпадение, что после этого у них появилось цветное телевидение, которое мы у них же и покупали.

У нас осталось в душе советское желание отметить праздник, который на самом деле праздником не является. Лучшей иллюстрацией того, чего же мы достигли 56 лет тому назад, освоив космос, подарив миру Гагарина и наш подвиг «Ура, мы полетели» является событием, которое разворачивается по сию пору на 151 километре трассы А121 «Сортавала».

Мы космическая сверхдержава, у нас есть ворота в Европу. Это дорога, которая ведет на Сортавалу далее на Петрозаводск. Там рядом уже Финляндия, а эта дорога грунтовая, где нет асфальта, а трасса федеральная.

За проезд по любой федеральной трассе в нашей стране система Платон требует денег. Этот 20-ти километровый участок без асфальта в нашей космической сверхдержаве тоже облагается налогом Ротенберга. Люди, которые там сейчас стоят, борются, выживают, пробиваются, должны. Не государству, не сверхдержаве, они должны Ротенбергу.

Дорога «Сортавала» строится десятилетия, долгие-долгие десятилетия эта дорога преображается, она все лучше и краше, две полосы в ту сторону, две полосы в эту сторону и у нас 20-ти километровый участок, на котором нет асфальта. Сейчас, когда фуры и легковушки там застряли, мы все посмотрели видео, где своими глазами увидели, как выглядит федеральная ротенберговская дорога. Сразу выяснилось, что все абсолютно замечания давно устранены и осталось только найти виноватого. Упрдор «Северо-Запад» сообщил о том, что

«в условиях переувлажнения, сверхдопустимая нагрузка на дорогу привела к ненормативному состоянию».

Ненормативное состояние в дождик у грунтовой дороги? Так это круглый год. У нее ненормативное состояние в том, что асфальта нет. А виноват в этом водитель, так как их же предупредили. Росавтодор каждый раз вводит мораторий на пользование дорог этой страны и каждый год издает региональные указы где кому больше ехать нельзя, потому что грузовики портят дороги, в том числе федеральные.

Федеральную трассу А121, не имеющую асфальта, портит сам факт применения по прямому назначению. Дорога для того, чтобы по ней ездили. Дорога А121 для того, чтобы по ней не ездили грузовики. Более того, любая дорога она в первую очередь для того, чтобы по ней ездили грузовики. Легковушки это опция. Любая дорога всегда строится для того, чтобы она была экономически состоятельным инструментом на данной территории и по ней возили грузы, те самые, которые свыше 12 тонн.

Любая дорога в мире строится для того, чтобы быть вовлеченной в экономику страны, а в нашей стране дороги строятся не для этого. А в нашей стране дороги строятся для воровства, как мы помним Салтыкова-Щедрина.

Поэтому, когда какое управление «Северо-Запад» заявляет, что из-за переувлажнения и сверхнагрузки дорога была приведена в ненормативное состояние, то это игра слов. Ненормативное состояние наших дорог проистекает из того, что у нас есть умысел сделать дороги вот такими. Это не мешает взимать с них деньги. Виноваты водители, ведь их же предупредили и был конкретно по этому участку специально вывешенный транспарантик, который никто не видел, но на него все ссылаются, где это ограничение было черным по белому или белым по синему как-то написано. Нельзя, потому что весна и дорога раскисла, именно по этому ехать по ней нельзя.

А что неужели нет альтернативы? Конечно есть. Трасса А121 не только на этом участке, она довольно длинная, у нее очень серьезная протяженность, она от Питера до Петрозаводска. Поэтому можно было Ладожское озеро объехать с другой стороны, подумаешь 1000 километров.

Вы едете на фуре, везете какой-то груз, не важно скоропортящийся он или нет, еда это или стройматериалы, у вас есть заказ-наряд, вы в рамках него работаете, у вас есть путевой лист, где написано что где когда и есть даже определенная оплата, которая увязана с километражем, а также есть Ротенберг, которому вы за каждый километр обязаны заплатить. И вот вы крадетесь по этой трассе «Сортавала», заезжаете в лес и видите пейзаж то ли немцы, то ли фины взорвали. Под откосом валяются машины, какие-то люди ходят в недоумении.

Что в этой ситуации вы, как патриот, обязаны сделать? Вы обязаны сдать назад проехать 400 километров в обратную сторону до Санкт-Петербурга, развернуться и чуть-чуть увеличив плечо, пойти уже по этой же трассе на Петрозаводск. Не доезжая Петразаводска будет развилка, вам левый поворотик и вы едете в Сортавалу с другой стороны. У вас было 400 километров, а будет 1200.

По закону вы обязаны Ротенбергу заплатить и вы заплатите. Но Упрдор «Северо-Запад» он понимает, что эта ненормативность и этот нигилистический подход грузоперевозчиков он будет сопровождать подобным кошмаром каждую весну, зиму, осень и лето данную дорогу, поэтому четко совершенно обозначает свои собственные намерения это дорогу асфальтом закатать, укрыть и обезопасить. Но 20 километров будут асфальтировать 2 года, то есть по 10 километров год.

Мы понимаем, что в условиях вечной мерзлоты, что это берег Ледовитого океана, 10 километров в год это абсолютно нормально. Для Китая это, наверное, где-то работа одного дня. Китай в среднем 10 тысяч километров каждый год строит. Как можно 10 тысяч километров автострад строить?! Где в Китае столько территорий, чтобы каждый год по 10 тысяч?

А мы ядерная свердержава, а у нас есть личная заслуга перед человечеством. Это мы подарили планете Земля День космонавтики. Это мы будем строить на окраине Российской империи 20 километров дороги 2 года. Ничего страшного.

Федеральную трассу «Колыма» мы будем строить 30 лет, это официально заявлено.

Мы будем 30 лет строить дорогу пятой категории без асфальтового покрытия.

Мы планируем к середине 21 века иметь федеральную трассу «Колыма», облагаемую налогом Ротенберга, построенную из песка, глины, гальки, камня и мусора, которые мы сможем туда добыть. Это не шутка, не злая ирония, а наши официальные декларированные планы.

Мы не можем никак отметить, поскольку у нас никакого смыслового содержания в празднике Дня космонавтики. Да, подарили, отметились, и с той поры стоим на этой точке, мы не продвинулись вперед, ни в чем. Какие технологии у нас появились за это время?

Мы научились наконец-то дороги строить? Мы не научились строить дороги. С 1961 года мы не научились строить дороги.

Мы научились летать в космос, но такое ощущение, что мы разучились летать в космос и дорог у нас не будет. У нас будет Платон, у нас будет Ротенберг, у нас будет грунтовка, у нас каждый год Росавтодор будет вводить запрет на пользование страной, потому что по стране нельзя ездить.

У Росавтодора дороги разваливаются от использования их по прямому назначению.

Они предназначены для того, чтобы по ним ездили, именно это является прямым ущербом. Региональный запрет — по весне каждый год нельзя ездить по стране. Кстати, летом точно такой же запрет. Росавтодор каждый год официально публикует на своем сайте.

Нельзя летом ездить по стране на грузовой машине, асфальт портиться. И зимой нельзя, потому что в таком случае Росавтодору нужно будет снег чистить.

На уровне Государственной Думы обсуждается вопрос о введение законодательного запрета на пользование страной, когда эту страну засыпает снег, потому что Росавтодор не в состоянии расчистить эту страну. Росавтодор может управлять деньгами, командовать, вводить запреты, но он не может ничего из того, чего мы от него ждем. У нас не будет дорог, у нас будет Ротенберг

На смс-портал по другому поводу пришла реплика:

«Кошмар с дорогами в Мордовии, в частности в селе Старое Шайгово. Был в гостях. На людей всем плевать, все чиновники решают свои бизнес вопросы, все остальное их не касается. Разговаривал с местными жителями. Депрессивный регион, тотальное кумовство во власти. Все ключевые предприятия мало-мальски надежные в руках кланов. Меркушин разграбил республику, уехал грабить Самарскую область. И дорога (фотографии прилагаются), которую строят 27 лет».

Дороги этой нет, а Росавтодор в свое время провозгласил программу привязки малых сел к «большой земле» и на эту работу отведено 260 лет.



