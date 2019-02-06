Toyota выпустит Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300 – новинка 2019 года с гибридным двигателем

Премьера Toyota Land Cruiser 300 – нового поколения знаменитого внедорожника – состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления “двухсотого”. Однако в качестве концепт-кара машину могут показать и на год раньше, на Токийском автосалоне, стартующем 24 октября 2019 года.

Об этом сообщает японский портал BestCarWeb со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Land Cruiser сохранит концепцию, но будет полностью модернизирован. У него появится даже новая рама, которая будет легче нынешней, но при этом безопаснее.

Интересно, что в Toyota откажутся от бензинового двигателя V8, заменив его на 6-цилиндровый мотор 3,5 литра с турбонаддувом. Агрегатироваться он будет с 10-ступенчатым “автоматом”, который используется на седане Lexus LS 500. Кроме того, в линейке должен впервые появиться гибридный двигатель – опять же, как у LS 500h.

Что касается опций, то в Land Cruiser 300 будет новейшая версия пакета опций превентивной безопасности Toyota Safety Sense. В него могут войти такие, используемые уже маркой в моделях Lexus LS и Crown функция, как обнаружение пешеходов в ночное время.

Одновременно в компании работают и над сменой поколения Lexus LX, который создан на базе LC 200.

Кстати, BestCarWeb опубликовал и рендеры будущего Toyota Land Cruiser 300, но будут ли они похожи на реальный автомобиль – большие сомнения.