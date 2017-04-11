Своя маленькая особенность 221

Каждая машина должна иметь какую-то свою маленькую особенность. Suzuki SX4 внешне особенностей не имеет практически никаких.

У него очень многое зависит от цвета. Темный он вообще не отличим ни от чего, когда он светлый — есть некая выразительность.

Главная фишка совершенно в другом. Японцы подошли нетривиально к тому, над чем другие не задумываются. Это единственная машина, у которой капот держат три упора, такого нет ни у кого. У него два газовых, один механический, вот, та самая кочерга. Капот открываешь, два газовых упора его выводят в верхнее положение, в крайне открытое и ты с изумлением видишь, что там еще есть палка вдоль радиатора, которой тоже можно подпереть.

Видимо, если захотелось починить машину либо полюбоваться действительно шедевральным мотором при ураганном ветре, когда автомобиль после этого улетел, как вагончик с Элли. Но три упора не встречал никогда. Здесь это есть. Действительно, хороший инженерный подход.

Почему бы не сделать то, что вам удается, при том, что есть подозрение, два газовых — это какая-то хитрая опция дилера, потому что по крепежу не очень он заводской, но сами газовые упоры имеют маркировку Suzuki.

Слушатель: Мы с вами в прошлый раз про Peugeot 207 разговаривали, а почему вы мне Citroen для жены не предложили?

Сергей Асланян: Citroen какой?

Слушатель: С4.

С. Асланян: С4, особенно с багажником, знаете, Peugeot 207 для женщины более ладненькая машинка, учитывая, что хвостик она убрала, поэтому никакими воротами не прищемить. Посмотрите сейчас, через некоторое время придет 3008, это будет фантастический автомобиль.

Слушатель: Вы говорили, что Peugeot ушел из России.

С. Асланян: Peugeot проиграл Россию, но арьергардные бои еще ведет и на наш рынок вернется 3008. Сейчас она проходит адаптацию, потому что есть летняя версия, она же европейская. Нужно приготовить эту машину к зиме и она придет к нам уже всерьез.

По тому, как она задумана, исполнена, какой это дизайнерский шедевр, особенно в салоне, это автомобиль, который в принципе лишит вас жены на какое-то время. Она уйдет в эту машину жить.

Слушатель: Хорошо, теперь по поводу наших неравноправных боев с органами на дорогах. Какая была ситуация: вечные парковочные знаки, которые в принципе не регулируют движение, а просто показывают, как правильно двигаться на парковке, правильно же я понимаю?

С. Асланян: Ну, они вообще там лишние люди.

Слушатель: Вот, у нас улицы нет, поставили знак «Остановка запрещена», потом другой знак убрали, в итоге он не действует. Выписывают штраф, а машина оформлена на меня. Водитель присутствует, штраф выписывают не на водителя, жену, которая остановилась под этот знак, а на меня!

С. Асланян: На собственника, да.

Слушатель: Почему не на нее, она ж водитель.

С. Асланян: Потому что вы, как водитель, поражены в своих гражданских правах.

Слушатель: Дальше я прошу протокол посмотреть. Открываю, а там даже нет состава нарушения. После этого мы вылавливаем этот протокол через интернет, через банки, а там написано не остановка под знаком «Остановка запрещена», а «Не пропустила пешехода». Это парковочная зона и там нельзя брать штраф за запрет остановки.

С. Асланян: И ваши действия?

Слушатель: Никаких. Дороже бегать и доказывать свою правоту. Заплатили эти 750 рублей.

С. Асланян: А кто будет правовое государство строить?

Слушатель: Я согласен, но времени нет.

С. Асланян: Вы сейчас диссертацию дописываете или урожай нужно собрать срочно?

Слушатель: Нет, просто не хочу на это тратить время.

С. Асланян: «Не хочу» и «нету времени» — это разные ситуации, но это оправдание за одну и ту же позицию, которая и позволила нам отмечать 100-летие поражения России по итогам XX века. Мы проиграли свою страну, а страна проиграла свои перспективы, потому что у нас времени нет, мы заняты.

По поводу АМППшников и прочих людей, кормящихся на подобных промыслах. Сижу я недавно в своей машине, подкрадывается человек со сканером посмотреть мои номера, а у меня совершенно нечаянно, непреднамеренно рука нечаянно коснулась очень тонко настроенного гудка. У меня в машине кнопка такая, на нее посмотришь — она гудеть начинает. И гудок немножко усиленный, чтобы пешеходам было хорошо меня слышно.

Мне так понравилась траектория этого служителя государства, никогда не думал, что люди могут назад падать так загадочно. Улетел, практически сдуло. Потом он прибежал, что-то хотел, но у меня в этот момент стеклоподъемник не опустился. Побился он об дверь и ушел.

Как мне еще было отрецензировать его работу. Зато человек взбодрен и пошел дальше выполнять свой аморальный долг перед собственным кошельком.

Слушатель: Хотел вам поблагодарить за прекрасную передачу и замечательную рекомендацию автосервиса. Обращался к вам на сайте в ноябре, все починили, сделали. Скажите, пожалуйста, координаты людей не поменялись, все там же, все те же?

С. Асланян: Да, даже квалификация не упала.

Слушатель: Замечательно. И такой вопрос. Мне очень понравилась Mitsubishi Eclipse Cross, что-нибудь слышно о перспективах выхода на российский рынок? И что можете сказать про этот автомобиль?

С. Асланян: Автомобиль ожидается интересным, он только-только сейчас появится в Женеве, потом будет решаться его рыночная перспектива. Но у Mitsubishi большое горе, их купил Nissan. Nissan до сих пор не знает, что с ним делать: закрыть или позволить еще какое-то время пожить.

Есть некая инерция, благодаря которой инженеры и дизайнеры работают, маркетологи продвигают и есть некий продукт, приходящий на рынок. Какая перспектива вообще у бренда, на нашем рынке, у этой модели — неизвестно.

«Купил SX4 в декабре. 1.6 автомат, передний привод. Машина легкая — 1.1 тонна. Бензин нюхает, 6 литров на 100. Все устраивает. Единственное, не попал на гарантию 5 лет. Обращался — отказали, только машины, проданные с 1 января 2017 года», — да, действительно, добавили такое удовольствие, как 5-летняя гарантия.

Слушатель: Александр, город Тольятти. Сергей, хотелось бы вас пригласить к нам в город, как это можно сделать? Показать вам АВТОВАЗ. Организуем вам по местам Степана Разина и Пугачева, посмотрите, как наши исторические корни развивались. А на заводе, думаю, много интересного раскроем. Обещаете приехать?

С. Асланян: Там невероятно много интересного.

Слушатель: Ну, по крайней мере французы удивлялись.

С. Асланян: Конечно, они как первый раз сортиры увидели, так по сию пору в удивлении.

Слушатель: А как вы считаете, со сменой Карлоса Гона, что у нас поменяется в заводском руководстве?

С. Асланян: Во-первых, у вас уже пошли изменения, пришел новый директор по качеству, до этого же были французы, а теперь наш, родной. Человек, выращенный на Coca-Cola, он в качестве Nissan много, что знает, в Тольятти точно развернется.

Слушатель: Нас пугает индус, который сказал, что ему не указ ни Чемезов, ни Путин и он будет поставлять все из Румынии, Индии, только не ваше. Вы, говорит, работать не умеете, я знаю, у меня чалма на голове, я умный. Такой критерий подхода как вам?

С. Асланян: Я бы еще парочку таких же сикхов в чалме пригласил на другие позиции.

Слушатель: Они, боюсь, замерзнут здесь. Но в гости вас ждем, рады будем.

С. Асланян: Да, Тольятти обрадуется мне целиком. У меня там есть собственная группировка глубоких подпольщиков и инсайдеров, есть к кому приехать и информацию из первых рук получить о том, что происходит на заводе.

Слушатель: Но у нас возможности не меньше, чем у ваших инсайдеров.

С. Асланян: В целом, какие сейчас перспективы на АвтоВАЗе, дышится легче?

Слушатель: Пока затишье, непонятная ситуация, никто решений не принимает, какое-то ожидание. Особых движений, шагов нет.

С. Асланян: Но работа продолжается, люди приходят к станку и получают зарплату?

Слушатель: В этом плане все движется, работает. Ждут шагов, которые бы плоды приносили.

С. Асланян: Более осмысленных.

Слушатель: Вы сказали, что индекс цена-качество искусственный. Оперировать им при покупке тем не менее возможно?

С. Асланян: Вы о качестве судите в данном случае, как потребитель, а не производитель, который его закладывал и формировал. Поэтому вы умозрительно надеетесь, что качество есть и пытаетесь состыковать с ценой. На самом деле, у вас критерий только один — цена. Либо вы тянете эту покупку либо нет.

Слушатель: У меня просто самый лучший автомобиль — Suzuki Grand Vitara.

С. Асланян: Согласен. На ручке?

Слушатель: Да, я его случайно купил, мне помог продавец. Он показал один фокус, который я потом проделал на остальных автомобилях, но не получилось.

С. Асланян: Это для покупки или чтобы потом ездить хорошо?

Слушатель: Он открыл заднюю дверь, она на средней стойке крепится, открыл ее до конца и еще немножечко нажал, стойка осталась на месте. На всех остальных конкурентах стойка пошла.

С. Асланян: Прочность кузова на скручивание, есть такое достижение.

Слушатель: Она что по шоссе идет, что по буеракам, не скрипит абсолютно.

С. Асланян: Мотор какой у вас?

Слушатель: 2 литра.

С. Асланян: 2 литра на ручке — это машина, которая благодаря фирме Suzuki продавалась ниже закупочной стоимости.

Слушатель: Вот, я ее купил за 730 тысяч рублей в 2008 году.

С. Асланян: В 2008 году была акция, в которую ФАС до сих пор не верит и докапывается до Suzuki. Suzuki по-честному сыграла с нами, чтобы мы имели возможность купить классную Grand Vitara.

Слушатель: Еще вопросик. Я бываю в Испании на севере, обратил внимание, там соотношение европейских и азиатских машин 7:3 или 6:4 в пользу европейцев. Я ходил, несколько раз замерял. В Москве какое соотношение?

С. Асланян: У нас 50:50 отечественное к импортному. Все-таки мы страна Жигуляей, от них еще не избавились.

Слушатель: Планирую покупку б/у-шного Freelander 2010 года с дизельным мотором 160 лошадиных сил. Как этот мотор и сама машина по надежности?

С. Асланян: Мотор хороший. Когда он начнет задавать вам вопросы, езжайте к людям, которые умеют чинить Peugeot, потому что это дизель Peugeot. Приедете к англичанам — разоритесь, а у французов очень сильно сэкономите. Дизель хороший, по остальному, как повезет. Машина 2010 года, там никакое чудо вас не ждет, ехать будет.

Слушатель: Там небольшой пробег.

С. Асланян: Откуда? Она берегла эту машину для вас.

Слушатель: Наверно.

С. Асланян: А вы ее знаете лично или это вас рассказали?

Слушатель: Рассказали, у дилера один человек, знают, где покупалась… и продают они же…

С. Асланян: Какая прелесть! И сервисная книжка есть.

Слушатель: Да… 42 тысячи пробег.

С. Асланян: Да-да, в штате у каждого дилера обязательно есть такой сотрудник дрель, который помогает скручивать спидометр в любую сторону. Иначе, к сожалению, машина не продастся. Если вы читаете новостную ленту, даже у дилера Ferrari в Америке обнаружили подобную неприятность, там тоже крутят спидометры.

Слушатель: Почему у вас такое пессимистичное отношение к маслу Лукойл? Не спорю, масло Mobil отличное, но очень много подделок его.

С. Асланян: К сожалению, да.

Слушатель: Но завод в Перми сейчас лучший завод в Европе. И что можете сказать по поводу новой линейке Лукойла?

С. Асланян: У нас нет худших заводов в Европе, абсолютно любая производственная площадка, особенно если ею руководит приближенный к Путину олигарх, они имеет все награды, какие только существуют. Так не бывает, чтобы не было всех сертификатов и наград.

Представьте себе, в нашей процветающей стране каждое производство великолепное. А конкретно на этом заводе, где делают масла Лукойл, там оазис. Учитывая, что у нас все криво, все косо, все в дребезги и все на отвали, каким образом это чудо у нас существует посреди Перми, где люди работают на совесть, бывает такое?

Я недавно говорил с доктором наук, занимающимся в том числе сертификацией подобных масел для применения на иномарках, знаете, написано «Одобрено Mercedes», «Одобрено Volkswagen». Он мне рассказывал этот процесс, как эта лажа делается, это туфта. Есть алгоритм, позволяющий подобное сделать былью, а по факту к этому маслу в Mercedes и в приличной машине я бы не подступался.



