Круг сделают главным 89

В России скоро могут внести коррективы в Правила дорожного движения, приближающие их к общеевропейским стандартам.

Первое из них касается правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением. Сегодня, согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает — действует принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак «Уступи дорогу», уступают соответственно въезжающие на перекресток (таким образом, организовано большинство круговых перекрестков в Москве). По итогам проработки поручения в ПДД может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.

«Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения,— пояснил «Ъ» представитель Игоря Шувалова.— Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей».

В крупных городах перед кругом просто установили знаки, а сам принцип не поменялся. И сейчас в голове у людей путаница: большинство уверено, что у них на круге преимущество, хотя это не так, что нередко провоцирует аварию.

Кстати, по утверждениям аналитиков, при действии правила «на круге – главный» пропускная способность перекрестка увеличивается почти в два раза.

Кроме того, Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о введении в законодательство и ПДД нового знака и термина «зона успокоенного движения». В таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 10-20 км/ч.

«Юридически в разных городах мира такие зоны есть, а фактически — в Москве на Большой Дмитровке,— пояснил он «Ъ» . — В ПДД это надо закрепить, чтобы подобные улицы получили дальнейшее развитие. Это важно для обеспечения безопасности, чтобы водители были в курсе — люди могут выйти на проезжую часть на любом участке улицы». «Очень важно, чтобы при этом не снижалась безопасность движения, поэтому нововведения потребуют тщательной проработки и последующего информирования граждан»,— отметил представитель Игоря Шувалова.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева поддержала идею ввести приоритет на круговом движении. «При этом для адаптации водителей необходимо по возможности дублировать новое правило дорожными знаками»,— говорит она.

Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева отметила: на круговых перекрестках обычно происходит два типа аварий — водители врезаются друг в друга, забывая, кто главный на перекрестке, либо автомобили сталкиваются бамперами на небольшой скорости в ожидании заезда на круг. «Правило «на круге — главный» по факту уже давно действует, только реализовано оно с помощью знаков,— отмечает она,— поэтому вряд ли поправки к ПДД создадут дополнительную путаницу».

Что касается идеи ввести «зону успокоенного движения», то, по мнению Татьяны Шутылевой, российские водители к этому нововведению еще не готовы.

«Большое количество аварий происходит на пешеходных переходах, поэтому идею, когда пешеходам дадут возможность переходить дорогу, где им хочется, надо тщательно проработать».



