Mitsubishi открыли новый автосалон в Авилоне

В 23 день рождения ГК Авилон в Москве открылся дилерский центр Mitsubishi Motors компании «Авилон».

Для холдинга «Авилон» марка Mitsubishi стала первым японским брендом в портфеле, а для Mitsubishi это сотрудничество стало первым с лидирующей автомобильной группой «Авилон».

В пресс-конференции по случаю торжественного открытия приняли участие Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор «ММС Рус», Илья Никоноров, Директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус», Саваии Норихиро, Председатель Правления АО «МС Банк Рус», Андрей Павлович, председатель правления АГ «Авилон», и Алексей Гуляев, операционный директор АГ «Авилон».

Осаму Иваба, Президент и Главный исполнительный директор ООО «ММС Рус», отметил: «Москва является ключевым рынком для нас, на долю столицы приходится 32% продаж наших автомобилей. И, безусловно, партнёрство с таким крупным игроком на рынке, как «АВИЛОН» очень перспективно для Mitsubishi в России. Мы уверены в высоком профессионализме команды дилерского центра, которая уже показала высокий уровень вовлечённости в наши маркетинговые кампании».

«Бренд Mitsubishi имеет в своем модельном ряду исключительно популярный и востребованный SUV, поэтому перспективы развития марки на российском рынке положительные. В свою очередь отметим, что «Авилон» – самый быстрорастущий автомобильный холдинг на рынке, и в рамках Стратегии 2025 нам интересно расширение портфеля брендов и развитие отношений с нашими существующими партнерами. Мы благодарны «ММС Рус» за доверие и возможность наращивания наших возможностей в Московском регионе» – рассказал председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович.

По его словам, «Авилон» ожидает по бренду Mitsubishi 1,5% оборота, что в числовом выражении составит 1,5 млрд. рублей.

Для клиентов нового дилерского центра доступен спектр услуг по продаже и обслуживанию новых автомобилей и с пробегом: консультации, тест-драйвы, кредитование, страхование, лизинг и трейд-ин. Сервисный центр оснащен современными технологиями, рекомендованными Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей марки. В месяц обслуживание в СТО могут получить до 2,5 тысяч автомобилей, за счет чего исключены длительные очереди на проведение ремонтных работ.

Новый шоу-рум «АВИЛОН. Mitsubishi» потребовал инвестиций в 20 млн. рублей. Салон общей площадью свыше 520 кв.метров специализируется на продаже новых автомобилей, сервисном обслуживании и ремонте любого уровня сложности. В шоу-руме представлены все модели Mitsubishi: Pajero, Pajero Sport, L200, Outlander, Eclipse Cross и ASX. Технический запуск автосалона состоялся 1 октября 2019 года, наибольшим спросом у покупателей пользовались модели Outlander (60%), Pajero Sport (25%), L200 (15%) и ASX (10%).