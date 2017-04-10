Škoda Octavia Combi и Škoda Kodiaq стали победителями конкурса Red Dot Award 197

Международное экспертное жюри объявило Škoda Octavia Combi и Škoda Kodiaq победителями конкурса Red Dot Award.

Таким образом, бестселлер Škoda в кузове универсал, равно как и первый в истории чешского бренда внедорожник, стали лауреатами одной из самых известных и престижных в мире премий в области дизайна. Škoda продолжает череду побед в конкурсе Red Dot Award: новые награды стали десятой и одиннадцатой по счету с 2006 года.

«Мы очень гордимся этими наградами, – заявил Карл Нойхольд (Karl Neuhold), шеф-дизайнер по экстерьеру марки Škoda. – В нашей работе мы находимся в постоянном поиске лаконичной красоты, совмещая функциональность и эстетику. Наши автомобили имеют очень точные и четко очерченные линии: этот дизайн вдохновлен традиционным богемским хрусталем. Мы называем этот стиль «хрустальным», его можно проследить как в экстерьере, так и в интерьере наших автомобилей. И это делает их поистине уникальными».

В дизайне автомобилей Škoda Kodiaq и Škoda Octavia Combi «хрустальные» мотивы прослеживаются, к примеру, в очертаниях передних фар. Их четкие грани были вдохновлены традициями богемского хрусталя.

Традиционно для Škoda как Kodiaq, так и Octavia Combi, имеют невероятно просторные интерьеры, а также впечатляют инновационными решениями для подключения мобильных устройств и множеством интеллектуальных систем помощи водителю, которые обычно можно встретить только в автомобилях более высокого класса. Обладая всеми этими качествами, Škoda Kodiaq и Octavia Combi смогли впечатлить взыскательное жюри конкурса.

Претендентов на престижную награду оценивают по таким критериям, как инновационность, дизайн, функциональность и соответствие экологическим нормам. Независимое жюри конкурса Red Dot Award обсуждает и оценивает каждую из представленных работ на своем сайте в прямом эфире. Во всем мире награда Red Dot Award, которая в этом году присуждается уже 62-й раз, считается синонимом отличного дизайна. Каждый год в этом одном из самых известных в мире конкурсов принимает участие порядка 5000 различных номинантов (в этом году – из 54 стран). В жюри премии, состоящее из 40 человек, входят влиятельные независимые дизайнеры, профессоры и авторитетные в отрасли журналисты.

Одиннадцать наград Red Dot Award хранятся отныне в Млада-Болеславе. Впервые Škoda Octavia Combi получила престижную награду в 2006 году. В следующем году приз получили Škoda ROOMSTER и Škoda FABIA второго поколения, причем FABIA следующего поколения тоже стала лауреатом премии в 2015 году. Также Škoda получила сразу две награды в 2010 году, представив на суд жюри модели SUPERB Combi и YETI. В 2013 году была отмечена модель Škoda RAPID, которая впервые представляла новый дизайн чешского бренда. Годом позже модификация этой модели Škoda RAPID SPACEBACK, вновь удостоилась награды Red Dot Award. А в 2016 году в конкурсе одержал триумфальную победу флагманский Škoda SUPERB.



