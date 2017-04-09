Ford назван лидером в области разработки систем автономного управления 15

Исследовательская компания Navigant Research назвала Ford лидером в области разработки систем автономного управления транспортными средствами.

Ежегодное независимое исследование Leaderboard Report отражает текущие позиции разработчиков систем автономного управления. Эксперты Navigant Research оценивают не только общие стратегии, но и качество их реализации среди 18 ведущих игроков рынка по 10 разным критериям, включая общую стратегию и видение проекта, стратегию вывода на рынок, привлекаемых партнеров и жизнеспособность разработок.

«Нет никаких сомнений в том, что в будущем мы будем пользоваться беспилотными автомобилями. Ford делает всё возможное для завоевания передовых позиций в этой области. Мы движемся в правильном направлении, уделяя максимальное внимание вопросам обеспечения безопасности наших клиентов. При этом мы стремимся создать устойчивый бизнес, способный поставить возможности новейших технологий на службу людей»,

– отмечает Радж Наир (Raj Nair), исполнительный вице-президент по развитию продуктовой линейки и технический директор Ford Motor Company.

За последние годы Ford достиг существенного прогресса в области разработки оборудования на базе платформы Autonomous Vehicle Platform, а также программного обеспечения в рамках системы Virtual Driver System. Начиная с 2013 года, компания активно эксплуатирует тестовый парк автомобилей Fusion Hybrid, оснащённых системами автономного управления, для проведения различных испытаний на закрытых трассах и дорогах общего пользования. Более того, Ford создал подразделение Ford Smart Mobility LLC, которое будет заниматься вопросами коммерциализации новой транспортной стратегии компании, в том числе решать проблемы эксплуатации беспилотных автомобилей.

Технологии автономного управления транспортными средствами способны существенно облегчить ежедневные поездки людей на работу, одновременно решая широкий спектр социальных проблем, связанных с увеличением количества автомобилей на дорогах. Внедрение подобных технологий позволит улучшить ситуацию с дорожными заторами, снизить уровень травматизма и смертности при ДТП, а также облегчить ситуацию с загрязнением окружающей среды. Последние достижения в области компьютерных разработок и сенсорных технологий помогают этому сегменту рынка двигаться вперёд. Кардинальное снижение себестоимости, электрификация автомобилей и развитие систем связи уже совсем скоро сделают возможным выпуск первых высокоавтоматизированных машин, готовых к повседневной эксплуатации.

«Мы прекрасно понимаем всю сложность проблемы и объективно оцениваем масштаб предстоящей работы, однако, несмотря на сложности, мы приложим все усилия для вывода на рынок инновационных автомобилей, способных изменить традиционные представления людей о видах транспорта и сделать подобный формат передвижения доступным для миллионов жителей нашей планеты»,

– добавляет Радж Наир.



