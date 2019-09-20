Hyundai Mobility Lab внесен в реестр резидентов «Сколково»

Hyundai Mobility Lab внесен в реестр резидентов «Сколково»
Сентябрь 20 08:01 2019

«Хендэ Мотор СНГ» объявляет о внесении стартапа Hyundai Mobility Lab в реестр резидентов Инновационного центра «Сколково»

Учредителями новой компании стали «Хендэ Мотор СНГ» и российский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Генеральным директором Hyundai Mobility Lab стал Алексей Калицев, являющийся также управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ».

«В недалеком будущем нас ожидают серьезные изменения в автомобильной отрасли, начиная от восприятия самого автомобиля и заканчивая структурой доходов дилерской сети. Огромным спросом будут пользоваться именно новые услуги и сервисы, – прокомментировал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. – Учитывая последние тенденции, запуск уникального онлайн-приложения по подписке на авто Hyundai Mobility, запланированный на октябрь, откроет для российских клиентов принципиально новый подход к использованию автомобилей».

Статус резидента «Сколково» предоставляет стартапу такие преимущества, как единая информационная среда с другими начинающими компаниями, услуги по развитию бизнеса и многое другое.

В мае этого года «Хендэ Мотор СНГ» подписала соглашение о партнерстве с ИЦ «Сколково», а в июле была создана и зарегистрирована компания Hyundai Mobility Lab. Она занимается разработкой и коммерциализацией сервисов на базе IT-платформы, инновационной деятельностью в области Connected Car и беспилотного вождения. В настоящий момент в компании работает семь разработчиков.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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