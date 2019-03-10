С турбиной и автоматом: на что способен самый крутой УАЗ “Патриот”

Лимонно-желтый УАЗ Патриот с улучшенной динамикой и АКП появится на рынке продаж в конце 2019 года

Ульяновский внедорожник – отличный выбор для рыбака, охотника, любителя экспедиций и, не побоимся этого слова, дикаря. А если владелец – житель мегаполиса и не хочет ассоциаций с выживальщиком?

Тогда только тюнинг, других вариантов нет.

Владелец лимонно-желтого автомобиля Виктор Берченко подчеркивает: хотелось построить именно городскую машину и, потому, выбор пал на обвес “Гранд Патриот”, охватывающий весь нижний периметр кузова и вкупе с экстравагантным колером делающий экстерьер очень и очень заметным.Конечно, внедорожная геометрия (угол въезда, съезда и рампы) ухудшилась, но не критично.

Главное, что в потоке УАЗик привлечет к своей персоне на порядок больше внимания, чем стандартный автомобиль. За красоту пришлось заплатить 122 467 рублей. Владелец шутит, что обвес стоит примерно, как квартира в Челябинске, хотя в автомобиль вложено гораздо больше: двигатель “Патриота” получил турбонагнетатель Garrett, интеркулер и более производительные форсунки.

В результате динамика улучшилась кардинально: разгон до сотни сократился до 10,5 с! С механической коробкой передач было бы еще быстрее, но она вряд ли выдержит 180 л.с. и, главное, 325 Нм. Потому-то здесь и установлен “автомат” Aisin. Кстати, серийные УАЗы с АКП появятся в конце 2019 года.

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