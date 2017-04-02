Цель стачки дальнобойщиков – пустые полки в магазинах
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Цель стачки дальнобойщиков – пустые полки в магазинах
Апрель 02 22:03 2017

Стачка дальнобойщиков продолжается и не снижает оборотов в регионах.

Дальнобойщики Тюмени, протестующие против системы «Платон», предлагают автомобилистам выражать свою солидарность с забастовкой сбрасывать скорость и включать «аварийку», проезжая мимо бастующих.

«Изначально нам предлагали придумать комбинацию звуковых сигналов, однако такое предложение нас не устраивало — беспричинное использование клаксона запрещено», — рассказал порталу представитель ассоциации грузоперевозчиков и водителей-профессионалов Владимир Ардашов.

Поэтому дальнобойщики выбрали другой знак, без использования каких-либо звуковых оповещений. «Мы предлагаем всем нашим сторонникам, проезжающим мимо колонн бастующих, сбрасывать скорость и включать «аварийку». Бастующим важно видеть, сколько людей выступает на их стороне», — сообщил Ардашов.

Водители большегрузов отмечают, что такой сигнал не нарушает правила дорожного движения. Закон разрешает использовать аварийный сигнал во многих случаях, а штрафа за неоправданное или спорное использование «аварийки» не существует – Новые Известия.

Силовики попытались воспользоваться пятничной молитвой и разогнать дагестанских дальнобойщиков. Но безуспешно. Силовики сорвали мирную акцию дальнобойщиков Дагестана, не позволив им устроить автопробег и предприняв попытку разогнать собравшихся водителей.

Забастовка в Дагестане, по признанию многих, в том числе федеральных аналитиков, является наиболее яркой и массовой (в ней принимают участие около 2000 человек).

29 марта водителям, выступающим против системы «Платон», удалось устроить автопробег от Манаса до Махачкалы и обратно, а после провести митинг. Дальнобойщики уверены: новые поборы ввергнут их в нищету. ​

31 марта дагестанские водители попытались повторить автопробег, но их фуры блокировали машины силовиков – Кавказ.Реалии.

В Иркутске митинг и автопробег против системы «Платон» были согласованы с властями и прошли без происшествий, передает «Радио Свобода». Ранее сообщалось о стачках в Улан-Удэ, Нижнем Новгороде и Северной Осетии.

В Санкт-Петербурге сегодня отпустили из-под ареста главу объединения перевозчиков России Андрея Бажутина – Эхо Москвы.

Рустам Малламагамедов, лидер дагестанских дальнобойщиков:

Последние новости такие: в Манасе военные, предположительно, Росгвардия, оцепили дорогу и лагерь дальнобойщиков. Пока никаких столкновений с ними нет, но ситуация очень серьезная. Утром были сообщения о том, что отряды ОМОН предприняли попытки разогнать водителей, отправившихся к отделению полиции, чтобы поддержать уже арестованных товарищей, но позже эта информация не подтвердилась. Меня лично в республике занесли в список экстремистов (речь, по-видимому, идет о попадании в так называемый список «профучета», фигуранты которого попадают в разработку центров «Э» — Ред.), звонки поступают постоянно. Пытаются давить через родственников. Вчера пришли к отцу, дали бумажку: подпишите, что не будете участвовать в митингах. Он ответил: буду участвовать в митингах, и прямо так в этой бумажке и написал: «Обязуюсь участвовать в митингах, во всех митингах, которые идут в пользу народа».

Давление оказывают и на других водителей, участвующих в забастовке. Говорят, пришла команда из Москвы найти и привлечь организатора стачки. По этому делу каждый день в полицию вызывают Шамиля Джабраилова — простого водителя. По факту он простой водитель, участник. В Карабудахкентском районе задержали пятерых еще 28 марта, и до сих пор никого не выпустили.

Рустам Малламагамедов, лидер дагестанских дальнобойщиков: У нас задача, чтобы полки в магазинах опустели. Чтобы люди отошли от телевизора и увидели, что на самом деле происходит в стране. Нам нужна поддержка. Сейчас в Дагестане стоят все: и крупные предприятия, и частники. Мы выступили единым фронтом.  Азербайджанцы относятся к сложившейся ситуации с пониманием, впрочем, мы их заранее предупреждали, всех. За три месяца.

Тимур Исаев, координатор протестов по городу Махачкале: Мы — дальнобойщики, рабочий класс. Мы зарабатываем физическим трудом. Рабочий класс строится на взаимной поддержке. Те люди, которые сейчас выходят в рейс, они и без забастовок ведут себя эгоистично, это те самые люди, которые проедут мимо, если ты сломался. Такая черта характера. У них корыстные ценности на первом плане. Какое к ним может быть отношение? Только негативное. И уж если честно, кирпич в стекло — это крик души. Это делает человек отчаявшийся, и его надо понять. Таких сейчас пять-десять процентов, но с каждым днем становится все больше. Многие на грани. Нервы не железные.

 


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4 комментария

  1. Матвей Демидов
    Апрель 02, 22:13 #1 Матвей Демидов

    Мы для власти корм !!!

  2. Дмитрий Сергеев
    Апрель 03, 02:37 #2 Дмитрий Сергеев

    цель депутанских сми — стравить народ друг на друга…

  3. Alexey Galybin
    Апрель 03, 10:59 #3 Alexey Galybin

    Что-то судя по МКАД ощущение, что бастуют полтора дальнобойщика, остальные работают…

  4. Andrey Bondar
    Апрель 03, 12:42 #4 Andrey Bondar

    К этому событию начали готовиться с 2012 года. Зачистили профсоюз. Котовым вытерли ноги, а дальше по плану создали свои автобазы, что бы снизить давление частников на отрасль перевозок. Расценки остались на уровне 2008 года, а солярка стоит вместо 13 рублей уже 38-45 от региона. Так, что пока все шофера не выйдут из-за руля, хотя бы на 5 дней никто проблемы не увидит. Как там у Мартна Лютера, когда приходили за коммунистами я молчал им далее по списку.

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