Самые продаваемые автомобили на ведущих рынках мира в 2016 году 0

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основе данных focus2move подготовили список самых продаваемых автомобилей на 15 ведущих рынках мира. По результатам 2016 года лидируют 14 моделей (в США и Канаде лидером продаж является одна и та же модель – Ford F-series).

На самом большом в мире китайском автомобильном рынке бестселлером стал Volkswagen Lavida. В прошлом году в КНР его приобрели чуть более 450 тыс. человек – почти на 20% больше, чем в 2015 году. Полноразмерный пикап Ford F-series занимает первые строчки продаж в США (820,8 тыс. шт.; +5,2%) и Канаде (144,7 тыс. шт.; +21,8%).

В Японии лидирует гибридная Toyota Prius (248,3 тыс. шт.; +85%), а в Германии – традиционно Volkswagen Golf (240,1 тыс. шт.; -11,4%). В Индии лучшей на рынке также является местная модель – Maruti Alto (245,1 тыс. шт.; -9,9%). В Великобритании первенствует Ford Fiesta (120,5 тыс. шт.; -9,7%), во Франции – Renault Clio (112,2 тыс. шт.; +3,5%), а в Бразилии – Chevrolet Onix (153,4 тыс. шт.; +21,8%).

На итальянском рынке звание лидера подтвердила Fiat Panda с результатом 147,3 тыс. автомобилей, показав рост на 16,5%. В Южной Корее самой популярной моделью стала Hyundai Avanta (99,5 тыс. шт.; -1%), а в Мексике – Nissan Versa (88 тыс. шт.; +40%; согласно оценке агентства «АВТОСТАТ»).

Впервые в истории российского рынка лидером стала иномарка, но местного производства. Это Hyundai Solaris, результат которого превысил 90 тыс. экземпляров (-22%). Австралийцы наибольшее предпочтение отдали Toyota Hilux (42,1 тыс. шт.; +19,7%), а испанцы – Seat Leon (33,7 тыс. шт.; +1,1%).

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в большинстве (8 из 15) представленных стран (США, Япония, Германия, Индия, Франция, Италия, Южная Корея, Испания) лидерами рынка по итогам 2016 года стали модели местных брендов.

Автостат



