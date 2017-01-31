Самые продаваемые автомобили на ведущих рынках мира в 2016 году

На самом большом в мире китайском автомобильном рынке бестселлером стал Volkswagen Lavida. В прошлом году в КНР его приобрели чуть более 450 тыс. человек – почти на 20% больше, чем в 2015 году. Полноразмерный пикап Ford F-series занимает первые строчки продаж в США (820,8 тыс. шт.; +5,2%) и Канаде (144,7 тыс. шт.; +21,8%).
В Японии лидирует гибридная Toyota Prius (248,3 тыс. шт.; +85%), а в Германии – традиционно Volkswagen Golf (240,1 тыс. шт.; -11,4%). В Индии лучшей на рынке также является местная модель – Maruti Alto (245,1 тыс. шт.; -9,9%). В Великобритании первенствует Ford Fiesta (120,5 тыс. шт.; -9,7%), во Франции – Renault Clio (112,2 тыс. шт.; +3,5%), а в Бразилии – Chevrolet Onix (153,4 тыс. шт.; +21,8%).
На итальянском рынке звание лидера подтвердила Fiat Panda с результатом 147,3 тыс. автомобилей, показав рост на 16,5%. В Южной Корее самой популярной моделью стала Hyundai Avanta (99,5 тыс. шт.; -1%), а в Мексике – Nissan Versa (88 тыс. шт.; +40%; согласно оценке агентства «АВТОСТАТ»).
Впервые в истории российского рынка лидером стала иномарка, но местного производства. Это Hyundai Solaris, результат которого превысил 90 тыс. экземпляров (-22%). Австралийцы наибольшее предпочтение отдали Toyota Hilux (42,1 тыс. шт.; +19,7%), а испанцы – Seat Leon (33,7 тыс. шт.; +1,1%).
Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в большинстве (8 из 15) представленных стран (США, Япония, Германия, Индия, Франция, Италия, Южная Корея, Испания) лидерами рынка по итогам 2016 года стали модели местных брендов.
Автостат
amsrus.ru
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