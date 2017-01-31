«Картошки нет, возьмите апельсины.» или «Жрите, что дают…» 415

Не открою секрета, если сообщу, что выбор нового автомобиля дело тонкое и нудное. Потому в передаче «Гараж» очень часто приходится слышать навязший на зубах вопрос: « Посоветуйте, что мне взять…»

Дошла очередь и до меня. Сообщу, что сейчас езжу на пикапе Мазда БТ-50, 2,5 литра, дизель на механике с подключаемым полным приводом и понижайкой. Не то что бы надоел пикап, но иногда, однако, напрягает отсутствие возможности попасть, ну не в центр, хоть бы в пределы Садового кольца в Москве. Легкомысленно, так, по-мальчишески думаю – выйду-ка я на просторы интернета и «мухой» подберу себе внедорожник от 2,0 до 2,5 литра на дизеле и с механической коробкой. Ну не хочу я, принципиально, передавать управление динамикой автомобиля в руки автоматической коробки, а тем паче DSG. В конечном итоге, я должен принимать решение на обгоне – перейти на пониженную и завершить обгон на высоких оборотах или ждать, когда автомат решит этот вопрос за меня. В критической ситуации, видимо, придётся ударить по тормозам и не обгонять.

Сразу скажу, что речь шла только о новом автомобиле, но с заданными характеристиками. И что же мы видим на просторах рунета – машину я себе так и не нашёл (УАЗ Патриот сразу отпадает). Пролазил по сайтам дилеров KIA, Hyundai, Audi, BMW,VW, Citroen, Mazda и др. везде одна и та же картина – дизель везде на автоматике, бензин бывает на ручке но в самой минимальной комплектации. Может на этом бы я и успокоился, если бы осенью прошлого года не поездил бы по Европе от Мюнхена до Бельгии и обратно. И что же мы увидели в загнивающей Европе? А увидел я там, что народ привычно рулит по дорогам на механике и горя не знает. Ну что в такой ситуации остаётся подумать про германцев, голландцев и бельгийцев – тёмный народ, прогресса не ведают, телевизор не смотрят и не знают в большинстве своём о появлении автоматической коробки передач.

Ради интереса побывал на европейских сайтах тех же дилеров. А там, оказывается, всё намного проще и значительно разнообразнее. Хочешь механическую трансмиссию – пожалуйста, двигателей тебе предложат пару-тройку бензиновых и пару дизельных.

Что же думаю, наших автомобилистов обделяют простыми в обслуживании и надёжными трансмиссиями и дизелями. И ответ приходит сам собой, падает, так сказать, с потолка, как осенняя сонная муха – дилерам нужен мой кошелёк. Машина с автоматической трансмиссией стоит по определению дороже – это раз, коробка-автомат в обслуживании обходится само собой дороже, чем механика – это два, рабочая жидкость (не трансмиссионное масло) – дороже это три, надёжность и срок службы элементов трансмиссии ниже, чем на механике – это четыре. Везде весь «базар» замешан на рубле, долларе или евро. И сразу стало понятна позиция дилеров – больше автоматических коробок – больше денег. Про дизель разговор о плохом качестве топлива в России, так же не выдерживает никакой критики. То есть на автоматической трансмиссии дизели у нас живут, а на механике – умирают, не дожив до первого ТО.

В результате или, как иногда говорят, в сухом остатке: машину пока решил не менять, в центр можно пока доехать и на метро, этим шкуродёрам — дилерам денег моих не видать как своих ушей. Думаю, если всем собраться и годик не покупать новых машин (ну можно же, в конце концов, и перебиться) эти товарищи (которые нам совсем не товарищи) окончательно разорятся и станут-таки предлагать людям автомобили, а не пытаться вытянуть из нашего кошелька очередную и немалую сумму денег на продаже дорогой техники и её сервисе.



