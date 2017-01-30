Пикап Ford F-150 теперь и в кузове кабриолет! 95

Кабриолет всегда был и останется автомобилем для большого любителя свободного пространства над головой. И дело тут не в том, что, например, в России этот вариант вообще бесполезен по определению.

Просто одно дело, когда кабриолет рождается в муках автопроизводителя зацепить еще какую-то часть аудитории, проживающую где-нибудь в Майами или на Лазурном берегу. Тогда это тяжкие маркетинговые роды, но, скажем так, вполне законные и хоть как-то обоснованные экономически.

Но совсем другой коленкор, когда за дело берутся умельцы-кулибины. Здесь начинается треш и креатив, который даже сверхкреативным маркетологам после рождественского корпоратива не могут прийти в страшном сне.

Однако, в случае с детищем американской компании Newport Convertible Engineering все не так просто. Создав версию пикапа Ford F-150 с раскладывающимся мягким верхом, парни поставили общественность в тупик. С одной стороны, мы все помним Chevrolet SSR — первый и единственный в мире пикап-купе-кабриолет, и помним, что долго сия затея не протянула. Однако, на другой чаше весов, факт, что F-150 является самым продаваемым автомобилем в Штатах в принципе. И за возможность вот таким вот образом выделиться из потока, люди готовы будут заплатить. Поживем — увидим.



