Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года

Договор купли-продажи автомобиля в скором времени можно будет заключать в электронном виде

Генеральный директор компании «Электронный паспорт» Илья Минкин сообщил, что электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года.

По словам Минкина, в данный момент эта тема обсуждается с заинтересованными ведомствами, и речь пока идет исключительно об автомобилях.

«Мы этим занимаемся в инициативном порядке. Очень важно подготовить госорграны к возможности приема таких документов», — сообщил генеральный директор.

Минкин отметил, что одна из главных проблем заключается в недостаточной распространенности в РФ электронной подписи.

«Надеюсь, что когда-нибудь применение электронной подписи станет общепринятой практикой, и, например, смартфон сможет выполнять функцию электронной подписи, идентифицируя подписанта», — приводит его слова РИА Новости.

Гендиректор «Электронного паспорта» рассказал, что сегодня рассматривается много идей по цифровизации, одна из которых — электронное одобрение типа транспортного средства.

«Пока спрогнозировать сроки не могу, но очень бы хотелось, чтобы к 1 ноября у организаций, занимающихся производством и импортом автомобилей, была возможность оформлять такой документ в электронном виде», — рассказал Минкин.

По его словам, в ближайшее время в электронном паспорте технического средства появится информация об ОСАГО.

«Уже летом страховые компании смогут получать сведения из электронного ПТС, а данные об ОСАГО будут попадать в ЭПТС. Планируется включение информации о КАСКО», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, что до 1 ноября текущего года действует так называемый переходный период, в течение которого участники рынка должны перестроить свои процессы под введение электронного ПТС, после чего паспорта будут оформляться на новые машины только в цифровом виде.

Как сообщает телеканал «360», электронные ПТС будут содержать намного больше информации о машине в сравнении с традиционными бумажными паспортами техсредств.

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