Глонассили, глонассим и глонассить будем! 0

Трактористы, которые «глонассили», не были уволены. Об этом «Коммерсантъ FM» заявили в государственном унитарном предприятии «Жилищник».

Ранее работников коммунальных служб уличили в попытке обмануть систему ГЛОНАСС. Они ездили по маршруту с поднятыми щетками и не убирали снег. В соцсетях после этого даже родился новый термин.



Удивительно было, если бы в «Жилищнике» заявили обратное, или и того больше — реально уволили трактористов. Ведь «глонассить» без одобрения вышестоящего руководства ни один разумный тракторист бы не стал. Залег бы где-нибудь в укромном месте покемарить, слил бы топливо, пошабашил, наконец. Но кататься просто так по маршруту с поднятыми щетками — это исключительный трудовой подвиг, мотивированный руководством.

С 2012 года системами ГЛОНАСС в России должны быть оборудованы все машины экстренных служб, автомобили, перевозящие опасные грузы, пассажирские автобусы и даже машины коммунальных служб. Треть российских регионов получила на эти цели деньги из федерального бюджета. Москве оснащение «Мосгортранса» оборудованием ГЛОНАСС/GPS обошлось в 1,9 млрд руб. Эффективность действительно удалось увеличить в разы, поделился заместитель заведующего кафедрой транспортной телематики МАДИ Игорь Конин.

«Идет непрерывная фиксация расхода топлива в зависимости от режимов работы. Накапливается статистика, обосновывается норматив «Маршрутный расход топлива». Можно анализировать и расход запасных частей, и затраты труда водителя», — пояснил он.

Оборудовать один автобус телематическими системами стоит около 20 тыс. руб. Расценки для коммерческого транспорта зависят от количества датчиков. Кроме того, есть ежемесячная абонентская плата, поведал менеджер по развитию бизнеса компании Meta System Сергей Вислов.

«Стоимость оборудования — в районе 6 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Она может доходить и до 10-12 тыс. руб. Затраты на установку системы составят от 1,5 тыс. руб. и выше, на абонентскую плату — в районе 500-600 руб., — сказал он. — Сейчас есть новый подход: вы оплачиваете абонентскую плату, в которую уже входит и аренда оборудования. Тогда ежемесячный платеж начинается от 800 руб. и может доходить до нескольких тысяч».

Основные запросы коммерческих заказчиков: пресечь деятельность недобросовестных работников — не дать воспользоваться автомобилями в личных целях или украсть топливо. Однако способы обойти эти ограничения есть, утверждает заместитель генерального директора компании Omnicоmm Станислав Емельянов.

«Можно накрыть антенну GPS/ ГЛОНАСС, чтобы спутники не видели местоположение транспортного средства. Но мы будем видеть, в какой момент ее накрыли, отключили или отрезали. Если речь идет о датчике уровня топлива, то часто водители пытаются его сломать, обрезать провода, всунуть в них иголки, сделать все, чтобы эта система не работала физически», — рассказал он.

Есть и экзотические способы. Например, таксисты с IT-бэкграундом могут передавать диспетчерам неточную информацию, рассказал гендиректор холдинга SpaceTeam Алексей Смятских.

«Можно снять устройство с одного автомобиля и установить на другой. В это время автомобиль без системы ГЛОНАСС выполняет какую-то работу, за которую, видимо, водитель получает деньги в карман, — пояснил он. — Когда же используется автомобильный навигатор, то эмулируется трек устройства, который не соответствует реальному пробегу автомобиля. Таксисты пытаются передать данные о том, что они якобы находятся в наиболее привлекательных местах, хотя реально машина находится вдали, например, от Шереметьево, но на картах у диспетчера отображается, что машина недалеко и может взять заказ».

Московские трактористы, прославившиеся в соцсетях, могли просто экономить топливо. Если техника движется, то щетки крутятся, а на их работу тоже требуется солярка. В обратной ситуации неизрасходованное топливо можно слить и продать, хотя по документам все будет чисто.

В итоге вырисовывается принцип «хотели как лучше, а получилось — как всегда». Мы продолжаем «подтверждать нормативы», рапортовать наверх о «внедрении прогрессивных технологий опережающими темпами», однако про эффективность речь совершенно не идет. Предусмотреть нештатные ситуации, возможные варианты (например, не выводить технику на линию, если на то нет необходимости) — это нужен отдельный бюджет, который будет затребован через год-другой. Когда нормативы подтвердят.

По мотивам публикации Коммерсант



