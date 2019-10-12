KIA Seltos поставил рекорд по числу принятых заказов на старте продаж в Индии

С момента начала продаж в Индии было принято 40 000 предварительных заказов на новый компактный кроссовер KIA Seltos.

На российский рынок KIA Seltos выйдет в 2020 году. KIA Motors сообщает, что новый компактный кроссовер KIA Seltos установил рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж на рынке Индии – подобного показателя не удавалось добиваться здесь ранее ни одной модели ни одного производителя.

Официальные продажи Seltos стартовали 22 августа 2019 года, и за полтора месяца было размещено более 40 000 заявок на приобретение новинки. В первый день продаж было принято 6 000 заказов, а в сентябре KIA, дебют которой на местном рынке был приурочен именно к выходу модели Seltos, уже сумела достичь рыночной доли 8,6% в сегменте кроссоверов и внедорожников и 7 места среди всех производителей легковых автомобилей в Индии. За этот месяц клиентам было передано 7 754 экземпляров компактных кроссоверов.

Подобные темпы стартовых продаж побудили руководство индийского подразделения бренда задуматься об организации дополнительных производственных мощностей на заводе Анантапур (штат Андра Прадеш), в настоящее время рассчитанного на производство 300 000 автомобилей в год. Свою роль в успешном выходе на рынок обеспечивает KIA широко развернутая к моменту дебюта марки в Индии дилерская сеть.

В настоящее время она насчитывает 265 официальных дилерских центров в 160 городах страны, что превышает размеры сетей подавляющего большинства автопроизводителей на индийском рынке.

Выход модели KIA Seltos на российский рынок запланирован на 2020 год. Подробная информация будет предоставлена ближе к дате начала продаж.