Как автодилеры обманывают покупателей Chevrolet Niva 122

Наши коллеги из издания «АвтоВзгляд» опубликовали интересную и поучительную историю, которая произошла с жителем Саратова. Мы приводим статью полностью.

История началась пару месяцев назад, когда житель Саратова Антон Киселев решил сменить свою старенькую Chevrolet Niva 2009 года выпуска на точно такую же, но новую, — модернизированную и улучшенную. С этой целью он пришел к местному официальному дилеру Chevrolet Niva — в автосалон «АвтоМир». Там улыбчивые менеджеры рассказали Антону, что в новой «Шниве» теперь стоят новые шрусы, новая подвеска, новые сальники, электронная педаль газа, АБС нерегулируемые передние ступичные подшипники. Последний пункт, про подшипники, очень понравился потенциальному покупателю, поскольку ему уже позарез надоело каждые 2000−3000 километров пробега подтягивать ослабевающие болты этих самых подшипников на своей старушке Niva.

Ведь если этого не делать, то вскоре совсем недешевый узел выйдет из строя. А коли подшипник заклинит, то и тормозной диск может перегреться и лопнуть. Так или иначе, но старая машина Антона Киселева отправилась в трейд-ин, затем он оформил кредит и вскоре уехал домой на новенькой Chevrolet Niva. По прошествии месяца эксплуатации и 2500 километров пробега записался наш «нивовод», как и положено, на «нулевое ТО» в том же дилерском центре. Оказавшись там, автовладелец с удивлением услышал вопрос мастера-приемщика: «вы болты для регулировки ступичных подшипников привезли?» Услышав ответ автовладельца, что у его новенькой Niva подшипники нерегулируемые, мастер проверил по VIN-номеру и убедился, что клиент прав.

Но когда машину подняли на подъемник, оказалось, что подшипники тут все-таки регулируемые и не соответствуют VIN-у. Клиент возмутился, потребовал встречи с начальством автосалона. Пообщавшись с официальной девушкой, отвечающей в этом дилерском центре саратовского «АвтоМира» за работу с клиентами, г-н Киселев понял, что его обманули и решил вернуть машину продавцу в обмен на свои кровные. В процессе общения с работниками автосалона он сумел снять пару видеороликов, в которых последние фактически признаются в содеянном. В итоге гражданин написал претензию в адрес «АвтоМира», на которую пришла стандартная отписка в духе «сам дурак». Письменная жалоба в местное управление Роспотренадзора на данный момент остается безответной.

Официально зарегистрированное обращение Антона Киселева в полицию с просьбой разобраться в ситуации, как выяснилось, просто… потерялось. Единственным заметным результатом жалобной деятельности автовладельца стал лишь звонок менеджера «АвтоМира», который участвовал в оформлении покупки злосчастной «Шнивы». Сей гражданин на повышенных тонах пытался выяснить у клиента: чем тот вообще недоволен и предлагал «поговорить лично». По идее, Антону Киселеву надо бы обращаться за защитой в суд. Однако он опасается, что и там не сможет тягаться с самым крупным автоторговцем Саратова. Опыт его безответных письменных обращений в местную полицию и потребнадзор на это прямо намекает.

Максим Строкер, «АвтоВзгляд»



