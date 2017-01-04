Автопилот Tesla спас водителя, предсказав аварию впереди
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Январь 04 17:14 2017

На записи видеорегистратора видно, что автопилот Tesla с нечеловеческой быстротой предсказывает аварию и спасает водителю если не жизнь, то уж точно машину.

Автопилот предупредил водителя об опасной ситуации раньше, чем сам владелец машины мог догадаться о том, что на дороге что-то неладно. Бортовому компьютеру показался опасным маневр машины, которая шла впереди. Предупредив владельца звуком, Tesla тут же включила программу экстренного торможения — и не напрасно: опасный маневр впереди закончился аварией. Все происходящее записал видеорегистратор

Столкновение помогла предотвратить обновленная версия автопилота 8.0, где одним из главных нововведений стало придание большего веса показаниям радара и усовершенствованный режим автоматического торможения в чрезвычайных ситуациях. Датчики отражают сигнал от разных поверхностей и способны огибать препятствия, то есть заглянуть туда, куда водитель посмотреть не может, в том числе и за едущую перед ним машину.

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AMSRUS
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