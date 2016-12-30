Mercedes отзывает в России более 200 купе S-класса 0

Российский дилер Mercedes АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 208 автомобилей модели S-Class (217). Как сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, отзыву подлежат авто, реализованные с ноября 2015 г. по март 2016 г.

«В данных транспортных средствах устройства подачи ремня безопасности перед началом движения могут не занять свое первоначальное положение и, соответственно, оставаться в выдвинутом состоянии», — говорится в сообщении. В рамках отзывной кампании на вышеуказанных автомобилях будут будет выполнено SCN — кодирование в блоке управления в задней части транспортного средства. Все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.

ТАСС



