В Польше появилось объявление о продаже редкого ЛуАЗ-13021

На продажу в Польше выставлен редкий ЛуАЗ.

На европейских ресурсах нередко можно найти объявления о продаже автомобилей ЛуАЗ. Больше всего таких машин продают в Польше, что неудивительно: в советские годы поляки импортировали модели 967М, 969М, а внедорожник с индексом 1302 и вовсе собирали сами (под маркой Wilk). Однако недавно на сайте OLX.pl появилось объявление о продаже необычной модели Луцкого автозавода, сообщает “Автоцентр”.

Речь идет о ЛуАЗ-13021 – автомобиле, который официальноне поставлялся в Польшу. Более того, он является в принципе редким – всего было выпущено 300 экземпляров. Как удалось узнать Facebook-сообществу “Українські автомобілі”, некоторое время назад машина была куплена у одного коллекционера и долгое время простояла под открытым небом, после чего три года назад прошла капитальный ремонт.

В объявлении отмечается, что причина продажи грузовичка – “перемены в жизни”. ЛуАЗ нуждается в ремонте и покраски тента, его пробег составляет всего 5500 км. Год выпуска автомобиля – 1994-й, цена – 8200 злотых, то есть порядка 2150 долларов в пересчете.

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