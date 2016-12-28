Почему стало проще устроиться водителем в Санкт-Петербурге? 1

Не так давно было принято решение об уменьшении квоты о допустимом количестве проживающих иностранцев в Санкт-Петербурге до 40%.

Это привело к значительному оттоку людей проживающих по временному виду на жительство. Следовательно, ожидается появление большого количества предложений о работе для того, чтобы заполнить освободившиеся рабочие места.

Это решение напрямую связано с тем, что уровень безработицы в России неизбежно растет. И необходимость обеспечить рабочими местами местное население – это ключевой запрос, как для правительства, так и для большинства работодателей.

Одной из сфер профессиональной деятельности, в которой будет наблюдаться наибольшее количество актуальных вакансий, является профессия водителя. И если вы давно хотели заполучить такую работу, тогда ваши шансы значительно возрастают.

К чему приведет уменьшение количества иностранцев, которые работают на общественном транспорте

Поскольку количество рабочих мест для водителей из-за рубежа значительно уменьшится, то объем предложений для отечественных специалистов будет только расти.

И если на декабрь 2016 года средняя заработная плата составляет приблизительно 50 тысяч рублей, то в ближайшем будущем она вероятнее всего увеличится на 20%. То есть уравняется с общероссийским показателем.

Такие положительные изменения будут связаны и с повышениями требований к водителям. Например, более длительный рабочий день, возможность принимать участие в командировках и т.д.

Что нужно делать, чтобы получить работу водителя в ближайшее время

Чтобы устроиться водителем в СПБ, необходимо следить за появлением новых вакансий. А также уметь составить резюме, в котором будут точно отображены ваши навыки, умения и опыт.

Не забудьте указать категорию своих прав, отсутствие вредных привычек, стрессоустойчивость, возможность ездить в командировки, бесконфликтность – ведь именно эти качества по данным Trud.com наиболее востребованы среди работодателей.

Кроме того, достаточно часто на работу приглашают водителей, которые имеют собственный автомобиль. Это станет вашим преимуществом на фоне других претендентов на должность.

По данным Trud.com на сегодняшний день в Питере актуально 4500 предложений на должность водителя. Стоит отметить, что среди них встречаются запросы не только о водителях общественного транспорта, но и экспедиторы, курьеры, личные водители – то есть выбор направлений в этой сфере профессиональной деятельности велик.

Многие исследователи предполагают, что количество таких вакансий в 2017 году возрастет как минимум вдвое. А значит, вы найдете работу, которая принесет вам достаток и позволит реализовать себя.



