Skoda Kodiaq в России
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Skoda Kodiaq в России
Декабрь 26 18:10 2016

Российское представительство чешской компании Skoda официально объявило дату начала продаж нового кроссовера Skoda Kodiaq в России. По последним данным, исходящим из представительства, продажи Skoda Kodiaq в салонах российских официальных дилеров начнутся уже в мае 2017 года.

В настоящее же время автомобиль проходит заключительные дорожные тесты в Китае. Известно, что модель получила абсолютно новый и современный дизайн, а также 1,9-литровый мотор с мощностью 189 л/с под капотом. Производство кроссовера Skoda Kodiaq развернется на заводе компании в Нижнем Новгороде.

Газета Daily


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1 комментарий

  1. Serg Iskiy
    Декабрь 26, 18:25 #1 Serg Iskiy

    а что за второклассник писал новость?

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