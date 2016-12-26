Skoda Kodiaq в России 149

Российское представительство чешской компании Skoda официально объявило дату начала продаж нового кроссовера Skoda Kodiaq в России. По последним данным, исходящим из представительства, продажи Skoda Kodiaq в салонах российских официальных дилеров начнутся уже в мае 2017 года.

В настоящее же время автомобиль проходит заключительные дорожные тесты в Китае. Известно, что модель получила абсолютно новый и современный дизайн, а также 1,9-литровый мотор с мощностью 189 л/с под капотом. Производство кроссовера Skoda Kodiaq развернется на заводе компании в Нижнем Новгороде.

Газета Daily



