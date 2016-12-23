Жители Ямала и Чукотки быстрее накопят на автомобиль, чем москвичи и петербуржцы 36

Для покупки автомобиля россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ », исследовав средневзвешенные цены на автомобили и среднемесячные зарплаты в российских регионах.

Согласно результатам исследования, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране за 10 месяцев 2016 года составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата достигла 35,7 тыс. рублей. Таким образом, собрать эту сумму среднестатистический житель России сможет в течение 38 месяцев или немногим более трех лет.

Эксперты отмечают, что в зависимости от места жительства срок накопления денег на автомобиль может заметно отличаться, поскольку размер среднемесячной зарплаты и средневзвешенные цены на автомобили в субъектах РФ разнятся. Так, быстрее всего в нашей стране накопить денег на машину могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого им может хватить 17 месяцев, т.е. менее полутора лет. На один месяц больше, чтобы накопить денег, потребуется жителям Чукотского АО. Причиной лидерства указанных регионов является самая высокая среднемесячная зарплата в стране (свыше 80 тыс. рублей).

Всего же в 24 российских регионах срок накопления оказывается меньше, чем в среднем по стране. Среди них присутствуют и столичные субъекты РФ – Москва (28 месяцев) и Санкт-Петербург (34 месяца), которые в рейтинге занимают 6-е и 14-е место соответственно.

В подавляющем большинстве субъектов РФ жителям необходимо будет потратить больше времени для накопления денег на автомобиль, чем среднестатистическому россиянину. При этом в Ивановской области, Алтайском и Приморском краях процесс накопления денежных средств может занять не менее пяти лет. Именно в Приморье срок накопления денег на автомобиль наибольший в стране (68 месяцев), т.к. средневзвешенная цена нового легкового автомобиля здесь является самой высокой в России (почти 2,4 млн руб.).



