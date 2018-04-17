Новый кроссовер Mitsubishi представят в Пекине 16

В рамках 15-го Пекинского международного автосалона Mitsubishi Motors Corporation проведет премьеру концепт-кара e-EVOLUTION.

Кроме того, компания представит в Китае новую модель Mitsubishi Eclipse Cross — компактный кроссовер, призванный сыграть стратегическую роль в глобальном развитии компании. Эти две модели, которые будут не единственными на стенде MMC, показывают, какое направление будущего развития определила для себя компания. Данные автомобили выво-дят удовольствие от вождения на совершенно новый уровень и олицетворяют ключевые до-стижения японского автопроизводителя: автомобили класса SUV, полностью электрические модели EV и технологии объединения систем.

Mitsubishi Motors Corporation разделит свой стенд с GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd. (GMMC) — совместным предприятием Guangzhou Automobile Group и Mitsubishi Corporation, располо-женным в Китае. На стенде также можно будет увидеть модели Outlander и ASX, произве-денные на заводе в Китае. Среди моделей GMMC следует обратить внимание на новую мо-дель Eupheme — гибридный кроссовер, выпущенный на рынок Китая в марте текущего года.