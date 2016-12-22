KIA показала дизайн третьего поколения Picanto
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KIA показала дизайн третьего поколения Picanto
Декабрь 22 19:50 2016

Новый автомобиль получит более спортивный дизайн кузова и интерьера. Изменится также дизайн салона. Авто получит новый руль, приборную панель и мультимедийную систему.

KIA Picanto

Ожидается, что в линейке двигателей будет представлен трёхцилиндровый турбомотор и атмосферные четырёхцилиндровые моторы.

KIA Picanto

Более подробная информация о новом поколении KIA Picanto появится позже. Премьера новинки запланирована на начало 2017 года.


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AMSRUS
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1 комментарий

  1. Dmitry Caesar
    Декабрь 22, 20:06 #1 Dmitry Caesar

    Решетки вентиляции (или динамики) по углам торпеды — чудовищны — в остальном «стандартный дизайн» европейского авто ( из Великой Тройки)

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