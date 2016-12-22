KIA показала дизайн третьего поколения Picanto

Новый автомобиль получит более спортивный дизайн кузова и интерьера. Изменится также дизайн салона. Авто получит новый руль, приборную панель и мультимедийную систему.
Ожидается, что в линейке двигателей будет представлен трёхцилиндровый турбомотор и атмосферные четырёхцилиндровые моторы.
Более подробная информация о новом поколении KIA Picanto появится позже. Премьера новинки запланирована на начало 2017 года.
amsrus.ru
Решетки вентиляции (или динамики) по углам торпеды — чудовищны — в остальном «стандартный дизайн» европейского авто ( из Великой Тройки)
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