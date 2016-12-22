KIA показала дизайн третьего поколения Picanto 81

Новый автомобиль получит более спортивный дизайн кузова и интерьера. Изменится также дизайн салона. Авто получит новый руль, приборную панель и мультимедийную систему.

Ожидается, что в линейке двигателей будет представлен трёхцилиндровый турбомотор и атмосферные четырёхцилиндровые моторы.

Более подробная информация о новом поколении KIA Picanto появится позже. Премьера новинки запланирована на начало 2017 года.



