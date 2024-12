VW пошёл на мировую

Volkswagen объявил о заключении соглашения с профсоюзами в Германии, предусматривающего сокращение более 35 000 рабочих мест в будущем и снижение производственных мощностей

Договоренность стала результатом самых продолжительных переговоров за 87 лет существования компании, которые длились 70 часов. «Благодаря этому соглашению удалось избежать массовых забастовок» — сообщили в VW.

«С пакетом мер, который был согласован, компания сделала решительный шаг в будущее с точки зрения затрат, мощностей и структуры», — заявил генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюме.

В пресс-релизе компании также говорится, что достигнутое соглашение позволит ежегодно экономить до 15 миллиардов евро в среднесрочной перспективе.

Одним из ключевых пунктов договора стало отсутствие немедленных закрытий заводов или увольнений. Вместо этого компания сосредоточится на перераспределении производственных мощностей и постепенном сокращении штатов. Завод в Дрездене прекратит выпуск автомобилей к концу 2025 года, а на объекте в Оснабрюке рассматриваются варианты перепрофилирования или продажи. Некоторая часть производства будет перенесена в Мексику. На крупнейшем заводе в Вольфсбурге число производственных линий сократится с четырёх до двух. Рабочие Volkswagen не получат повышения заработной платы по коллективному трудовому договору в течение следующих четырёх лет, а бонусы будут сокращены или отменены.

На протяжении последних месяцев компания вела переговоры с профсоюзами для адаптации к конкурентному давлению со стороны китайских производителей и снижения спроса на европейском рынке. Volkswagen заявлял о необходимости принятия мер для поддержания конкурентоспособности, включая переход к электромобилям. За месяц до достижения соглашения 100 000 сотрудников участвовали в двух крупнейших забастовках в истории компании, протестуя против запланированных сокращений.

По итогам переговоров глава производственного совета компании Даниэла Кавалло заявила, что договоренность обеспечивает долгосрочную защиту коллективного трудового договора. «Ни один объект не будет закрыт, никто не будет уволен по оперативным причинам», подчеркнула она. Представители профсоюзов отметили, что сокращение рабочих мест будет происходить постепенно и в социальной форме, что позволило избежать обязательных увольнений.

Volkswagen согласовал с профсоюзами значительное уменьшение производственных мощностей в Германии — более чем на 700 000 автомобилей. Несмотря на это, в компании подчеркнули, что пересмотр мощностей не окажет существенного влияния на прогнозы на 2024 год. Генеральный директор отметил, что новое соглашение позволит компании лучше контролировать свою судьбу.

Соглашение было достигнуто в ходе пятого раунда переговоров, который проходил в Ганновере. Участники отметили высокую напряжённость обсуждений, продолжавшихся до поздней ночи. Делегаты брали короткие перерывы на сон и питание, чтобы поддерживать силы в течение многодневных переговоров. По данным компании UBS, каждый день забастовки обходился Volkswagen в 100 миллионов евро недополученной выручки и около 20 миллионов евро операционной прибыли.

Соглашение Volkswagen с профсоюзами повлияло на ключевые заводы компании. Производственные линии на заводе в Вольфсбурге, крупнейшем предприятии компании, будут сокращены с четырех до двух. Завод в Дрездене прекратит выпуск автомобилей к концу 2025 года. Для завода в Оснабрюке изучаются варианты перепрофилирования, включая возможность продажи.

Решение сократить более 35 тысяч рабочих мест отражает демографические изменения, а также необходимость устранения избыточных мощностей. По данным IG Metall, процесс сокращений будет происходить без обязательных увольнений, что обеспечит социальную защиту сотрудников. Руководство Volkswagen заявило, что реализация мер позволит повысить конкурентоспособность компании и снизить расходы.

Акции Volkswagen выросли на 2,4% после объявления о соглашении, однако за год их стоимость снизилась на 23%. В Porsche SE, крупнейшем акционере Volkswagen, сообщили, что договоренность представляет собой важный шаг для повышения эффективности. Представители компании подчеркнули, что ключевым фактором остается реализация утвержденного плана.

Политическая ситуация в Германии также оказала влияние на переговоры. Канцлер Олаф Шольц приветствовал решение, назвав его «социально приемлемым», и отметил его важность для будущего сотрудников и компании.

Эксперты отмечают, что давление со стороны конкурентов и замедленный рост европейского рынка заставляют Volkswagen и других автопроизводителей адаптироваться к новым условиям. Аналитики предполагают, что текущие меры могут быть недостаточными, и в будущем потребуются дополнительные изменения для сохранения конкурентоспособности.

Забастовки, которые стали частью переговорного процесса, имели значительное влияние на компанию. По данным UBS, каждая забастовка стоила Volkswagen до 100 миллионов евро выручки. Угроза дальнейших акций помогла профсоюзам добиться компромиссного соглашения. Несмотря на достигнутый результат, эксперты отмечают, что структурные изменения в автомобильной промышленности Европы продолжат оказывать давление на компании.

