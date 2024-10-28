Обзор новой модели Mazda EZ-6 Mazda EZ-6

Mazda представила свою новую модель Mazda EZ-6, среднеразмерный седан, который официально дебютировал 26 октября

Построенный на гибридной платформе EPA компании Changan, Mazda EZ-6 поступит на рынок с семью моделями, охватывающими как полностью электрическую (BEV), так и версию с увеличенным запасом хода (EREV). Цены на EZ-6 варьируются от 139,800 до 179,800 юаней (приблизительно 19,630–25,250 долларов США), что делает его конкурентоспособным среди аналогичных электромобилей.

Mazda EZ-6

Mazda EZ-6 предлагает два типа привода — BEV и EREV, ориентированные на разные потребности покупателей. Модельный ряд охватывает диапазон цен от 139,800 юаней, обеспечивая покупателям выбор между моделями с увеличенным и полностью электрическим запасом хода. В пресс-релизе компании подчеркивается, что такая гибкость позволяет EZ-6 привлекать более широкий круг автолюбителей с разными предпочтениями и требованиями к дальности поездок.

Дизайн: эстетика и функциональность

Mazda EZ-6 выполнен в рамках концепции дизайна Kodo, характерной для бренда Mazda, что проявляется в гладких линиях и подчеркнуто динамичной форме кузова. Особое внимание уделено фронтальной части автомобиля: он оснащен раздельными фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями и светящимся логотипом Mazda. Среди доступных цветов — новинки «лунный серый» и «сияющее золото», с использованием нано-пигментов для улучшения эстетического вида, что подчеркивает стремление компании к деталям и качеству отделки.

Mazda EZ-6

Силуэт Mazda EZ-6 — типичный фастбэк, плавно переходящий в задний спойлер в форме утиного хвоста, который автоматически поднимается на скорости выше 90 км/ч. По словам представителей компании, такая форма позволяет не только улучшить внешний вид, но и повысить аэродинамические свойства машины. Габариты модели составляют 4,921 мм в длину, 1,890 мм в ширину и 1,485 мм в высоту при колесной базе в 2,895 мм. Эти размеры обеспечивают больше пространства по сравнению с конкурентами, такими как модели SL03 и L07 от Deepal, что подчеркивает стремление Mazda создать комфортный и просторный автомобиль.

Интерьер и оборудование

Mazda EZ-6 оснащена 14,6-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы и цифровой приборной панелью. На передней панели также расположен 50-дюймовый AR-HUD (система проекции данных), которая помогает водителю сосредоточиться на дороге, отображая важные данные прямо на лобовом стекле. По заявлению компании, эта система помогает водителю лучше контролировать машину, обеспечивая интуитивный доступ к информации.

Mazda оснастила EZ-6 высокопроизводительным чипом Qualcomm Snapdragon 8155, который управляет множеством функций — от климат-контроля до мультимедийных и настроек сидений. В машине предусмотрены 13 режимов освещения салона, 64 цветовых схемы, а также 14-динамиковая аудиосистема от Sony, что создает максимально комфортное окружение для водителя и пассажиров. К другим особенностям салона относятся передние сиденья с возможностью наклона, панорамная крыша (без возможности открытия) и четырехзонное голосовое управление, позволяющее задействовать разные функции.

Для большей свободы пространства на центральной консоли Mazda перенесла селектор передач на рулевую колонку, освободив место для удобного расположения двух беспроводных зарядных площадок для телефонов. Такой подход подчеркивает стремление Mazda к функциональности, удобству и комфорту пассажиров и водителя, придавая машине высокую практичность.

Технические характеристики и возможности Mazda EZ-6

Mazda EZ-6 предлагает два типа силовых установок, ориентированные на различные потребности пользователей: полностью электрическую версию (BEV) и версию с увеличенным запасом хода (EREV). Оба варианта позволяют выбрать наиболее подходящий баланс между электрической автономностью и возможностью дальних поездок.

Полностью электрическая версия EZ-6 оснащена задним мотором мощностью 190 кВт и двумя вариантами аккумуляторов: 56,1 кВт·ч и 68,8 кВт·ч. Модель с меньшей емкостью батареи обеспечивает запас хода до 480 км, тогда как увеличенная версия позволяет проехать до 600 км (в цикле CLTC). Литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы обеспечивают надежность и долговечность, а также быструю зарядку: батарея заряжается с 30% до 80% всего за 15 минут.

Параметры EREV

Версия EREV сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель JL473QJ мощностью 70 кВт и электрический мотор на 160 кВт. С двумя вариантами аккумуляторов EREV предоставляет выбор между электрическим запасом хода 130 км и 200 км, а комбинированный запас хода достигает 1,301 км. Данный вариант также поддерживает быструю зарядку, заряжаясь с 30% до 80% за 20 минут, что делает его подходящим для различных сценариев эксплуатации.

Mazda EZ-6 оснащена системой помощи водителю уровня L2.5, включающей адаптивный круиз-контроль и возможность дистанционной парковки. По словам представителей компании, система рассчитана более чем на 150 сценариев парковки, что позволяет EZ-6 адаптироваться к различным условиям городской среды и обеспечивать комфорт вождения. Среди функций также присутствуют помощь при движении в пробках, автоматическое экстренное торможение и система распознавания дорожных знаков.

Mazda в своем пресс-релизе заявила о намерении расширять линейку электромобилей и планирует представить новую модель в 2025 году, что демонстрирует амбициозные планы по укреплению позиций в сегменте экологичных автомобилей. Компания отмечает, что продолжает инвестиции в технологии, связанные с увеличением запаса хода и улучшением функциональности своих моделей, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили.