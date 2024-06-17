Exeed и Sound Up представили уникальный мультимедиа-перфоманс

Exeed продолжает укреплять свои позиции в мире моды и искусства, представив уникальный мультимедиа-перфоманс в трех частях, созданный совместно с известным московским фестивалем современной академической музыки Sound Up. В центре этого впечатляющего проекта оказался новый Exeed LX, который был представлен на российском рынке в мае текущего года.

Новый Exeed LX, символизирующий стиль, моду и современность, стал главным героем мультимедиа-оперы, обращенной к людям, ценящим яркие моменты, новые впечатления и активный образ жизни. Именно эти качества сделали его идеальным центром внимания в проекте, сочетающем жанры оперы, fashion-показа, концерта классической музыки и мультимедиа-перформанса.

Уникальный перфоманс был разделен на три смысловые части, каждая из которых поражала зрителей своей оригинальностью и глубиной. Над проектом трудилась талантливая режиссерская группа, в которую вошли Юрий Квятковский — одна из ключевых фигур современного независимого театра в России, Михаил Дягтерев — драматург и сценарист, а также Антон Тронов — хореограф-постановщик и финалист популярного телепроекта «Танцы» на ТНТ.

В мультимедиа-опере приняли участие известные актеры и музыканты. Актриса театра и кино Александра Ребенок своим присутствием добавила проекту драматизма и глубины, а музыкальное сопровождение обеспечил вокальный ансамбль INTRADA, известный своими интерпретациями новых сочинений отечественных композиторов.

Особое внимание на мероприятии привлекли работы дизайнера Натальи Базановой. Ее коллекция иллюстрировала различные состояния и циклы, создавая безопасное пространство вокруг хрупкого человеческого тела. Объемные пуховики символизировали желание изолироваться, а вязаные элементы и плетения отражали запутанность мыслей. Коллекция идеально дополняла стильный дизайн и изящные линии кузова нового Exeed LX, который также был представлен в палитре цветов коллекции — нежно-голубом, сером и графитовом.

Таким образом, Exeed не только подчеркнул свою связь с миром моды и искусства, но и продемонстрировал, что новый Exeed LX готов стать символом современного и динамичного образа жизни, соответствуя самым высоким стандартам стиля и качества.