Toyota отзывает 100 тысяч внедорожников и пикапов

Под отзыв попадают пикапы Tundra 2022–2023 годов выпуска и внедорожники Lexus LX600 с шестицилиндровым двигателем V35A.

Toyota отзовет более 100 000 внедорожников и пикапов в США из-за мусора в двигателе, который может привести к его остановке, сообщил во вторник регулятор США.

Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), отзыв касается некоторых пикапов Toyota Tundra 2022–2023 модельных годов и внедорожников Lexus LX600 с шестицилиндровым двигателем V35A. По информации NHTSA, мусор, образующийся в процессе производства, может загрязнить двигатель и вызвать выход из строя коренных подшипников, что в свою очередь может привести к остановке двигателя и потере мощности.

В пресс-релизе Toyota говорится, что под отзыв попадают около 102 000 автомобилей Toyota и Lexus.

«Возможно, что некоторые остатки механической обработки не были удалены из двигателя при его изготовлении. В затронутых автомобилях это может привести к детонации двигателя, неровной работе, невозможности запуска и/или потере движущей силы. Потеря движущей силы на высоких скоростях может увеличить риск аварии», — заявили в компании.

Владельцы автомобилей будут уведомлены об отзыве до конца июля. В заявлении для The Drive Toyota пояснила, что неисправный двигатель V35A содержит основные подшипники коленчатого вала, позволяющие ему вращаться внутри узла двигателя. «В определенный период производства возможно, что остатки механической обработки не были удалены из двигателя, загрязнив узел», – сообщили в компании.

«Для этих двигателей давление на основные подшипники таково, что при наличии вышеупомянутого мусора и продолжении работы двигателя под высокими нагрузками подшипники могут выйти из строя» – добавили в Toyota.

В прошлом месяце Toyota объявила о добровольном отзыве около 55 000 автомобилей Prius и Prius HEV 2023–2024 годов выпуска в США из-за проблем с электронными замками на задних дверях.

«Вода может проникнуть и вызвать короткое замыкание электронных замков задних дверей, что может привести к открытию дверей во время движения или в случае аварии, увеличивая риск травмирования пассажиров» — сообщили в компании.

Автопроизводитель рекомендовал владельцам отозванных автомобилей включить функцию автоматической блокировки дверей при переключении с парковки.