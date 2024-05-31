Xcite представит X-Cross 7 на ПМЭФ-2024 Xсite Xcross 7

Компания Xcite представит новый кроссовер X-Cross 7 на Международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года. Посетители самого масштабного делового события в стране смогут ознакомиться с новинкой на стенде Санкт-Петербурга.

Xcite X-Cross 7 – это универсальный среднеразмерный кроссовер, который выделяется повышенным комфортом и технологичностью. Модель полностью адаптирована под потребности российского потребителя, учитывая его стиль жизни и условия эксплуатации в России. Этот современный автомобиль обеспечивает высокий уровень комфорта, безопасности и возможности трансформации салона. Уже в базовой комплектации X-Cross 7 предлагает обширный перечень оборудования, включая электропривод двери багажника, бесключевой доступ и дистанционный запуск, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 6 динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также полный «зимний пакет» для комфортной эксплуатации в российских условиях.

Официальные продажи модели в России начались 27 мая 2024 года. Автомобили уже доступны у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде на базе дилерской сети LADA.