В Москве пройдет Первый сезон Кубка Москвы по историческому ралли

На пресс-конференции в Ситуационном центре Правительства Москвы обсудили запуск Первого сезона Кубка Москвы по историческому ралли, организованного Департаментом транспорта города. Летом 2024 года они представят трехэтапную программу, направленную на погружение москвичей и гостей города в историю его транспортной системы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по транспорту, отметил, что это соответствует стратегии мэра Сергея Собянина по раскрытию наследия столицы. Кубок Москвы по историческому ралли впервые проведут при поддержке Транспортного комплекса столицы с участием трех крупнейших тематических музеев.

Кубок Москвы по историческому ралли

Эти мероприятия будут совместно организованы с Политехническим музеем, Музеем Транспорта Москвы и Музеем Гаража особого назначения ФСО России при поддержке Автомобильного исторического общества «Горькийклассик».

Этапы ралли:

2 июня 2024. Ралли Политехнического музея; 14 июля 2024. Ралли Музея Транспорта Москвы; 10 августа 2024. Ралли Музея Гаража особого назначения ФСО России.















Первый сезон Кубка Москвы по историческому ралли

«То, что первый этап первого сезона Кубка Москвы по историческому ралли проходит под эгидой Политехнического музея, для нас и почётно, и приятно. И вот почему: Автомобильная коллекция нашего музея начала формироваться ещё в начале XX века, и пополняется до сих пор. Сейчас в ней около сотни экспонатов. Это редкие, и просто уникальные автомобили, такие, как “Руссо-Балт” К12/20 — единственный из сохранившихся легковых, один из двух комплектных НАМИ-1, четырёхдверный КИМ 10-52, экспериментальная модель московского завода имени Коммунистического Интернационала Молодёжи 1940 года, и так далее.

Наша экскурсия “Автомобильная коллекция”, во время которой можно увидеть эти и другие машины — одна из самых популярных и массовых. И, конечно, многие сотрудники Политехнического музея — настоящие фанаты ретро-техники. И организаторы, и участники ралли, и зрители, пришедшие посмотреть на эти прекрасные машины и их экипажи — наши единомышленники. Мы уверены, что “Кубок Москвы по историческому ралли” будет проводиться ежегодно и станет для нашей столицы традиционным». Генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов

«Мы рады, что этим летом впервые Музей Гаража особого назначения наряду с известными музеями столицы – Политехническим музеем и Музеем Транспорта Москвы – станет организатором проведения Кубка Москвы по историческому ралли. Ралли Музея Гаража особого назначения состоится 10 августа 2024 года». Генеральный директор Музея ГОНа Алексей Беликов

«Кубок Москвы по историческому ралли — это мероприятие в первую очередь о развитии технической культуры. О культуре транспорта, в том числе спортивной автомобильной культуры, о культуре сохранения истории и конечно о любви к своему городу. Вместе с Политехническими музеем, Музеем Гаража особого назначения ФСО России, энтузиастами истории автомобилизма, реставраторами, коллекционерами, хранителями исторических автомобилей мы объединяемся для создания нового важного для города проекта». Директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко

Этапы Кубка Москвы по историческому ралли проходят по общедоступным дорогам в полном соответствии с Правилами дорожного движения.

Иван Падерин, генеральный директор автомобильного исторического общества “Горькийклассик”, заявил, что обладателем Кубка станет экипаж, занявший первое место по результатам трех этапов. Также будут учитываться три дополнительных зачета: КУБОК GOURJI (дамский зачет) для экипажей, где только женщины и без мужчин старше 16 лет в качестве пассажиров, КУБОК МАКАРОВА для экипажей на автомобилях с нижнеклапанными моторами, а также для экипажей на автомобилях до 1958 года выпуска. Анастасия Журавлёва, директор по связям с общественностью Московского автомобильного завода “Москвич”, добавила, что специальные призы будут вручаться также экипажам на ретроавтомобилях марки “Москвич”, а также экипажам на автомобилях марок КИМ и ИЖ.

На пресс-конференции был показан главный трофей – переходящий Кубок Москвы, который представляет собой оригинальную хрустальную вазу. На ее верхней части символически изображены главные автомобильные магистрали столицы – проспекты, шоссе, дорожные кольца и хорды. В центральной части вазы гравировкой выполнены название трофея “Кубок Москвы по историческому ралли” и герб Москвы.

Мастера Гусь-Хрустального завода по проекту кафедры художественного стекла Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова изготовили этот переходящий Кубок Москвы. Он будет выставлен на общественных площадках столицы.