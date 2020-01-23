Hankook и «Реал Мадрид» продлили свое партнерство

Компания Hankook Tire продлевает свой спонсорский контракт с самым успешным европейским футбольным клубом еще на три года – до конца сезона 2022/23

Производитель шин сможет еще больше увеличить свое присутствие на cтадионе «Сантьяго Бернабеу» благодаря обширным маркетинговым правам, охватив впоследствии миллионы футбольных фанатов по всему миру. Компания Hankook является глобальным партнером ФК «Реал Мадрид» с 2016 года.

В начале нового десятилетия производитель шин премиум-класса Hankook продлил свое глобальное партнерство с ФК «Реал Мадрид» в присутствии нового Президента европейского подразделения компании Hankook Tire г-на Санхун Ли и Президента ФК «Реал Мадрид» Флорентино Переса. Мероприятие традиционно проходило на стадионе «Сантьяго Бернабеу», где в 2016 году был заложен фундамент успешного масштабного спонсорства. Отныне компания Hankook также получит на весь сезон эксклюзивные права на заметную центральную светодиодную панель, достигнув таким образов новых высот в местном и международном охвате. Кроме того, компания Hankook Tire сможет разместить на стадионе больше рекламы и получить многочисленные права онлайн и офлайн активации, которые компания Hankook Tire будет использовать для постоянного укрепления глобального присутствия своего бренда.

«Мы гордимся продлением стратегического сотрудничества с одним из лучших футбольных клубов мира. За последние три с половиной года компания Hankook и ФК «Реал Мадрид» росли вместе. Мы разделяем одни ценности и гонимся за совершенством, что вдохновляет фанатов обеих сторон», – заявил Президент европейского подразделения компании Hankook г-н Санхун Ли.

Спонсорские обязательства компании Hankook не ограничиваются матчами ФК «Реал Мадрид» в Первом Дивизионе (испанской премьер-лиге) и включают также Кубок Испании «Copa del Rey» и прочие права активации по международным домашним и выездным матчам 13-кратного победителя Лиги чемпионов УЕФА.

Компания Hankook прочно обосновалась в автомобильной промышленности благодаря своей продукции премиум-класса и является партнером многочисленных всемирно известных производителей легковых и грузовых автомобилей по поставкам оригинального оборудования.

Согласно своей маркетинговой стратегии, производитель шин полагается на многоуровневую концепцию, которая состоит из местных, континентальных и мировых спонсорских обязательств. Таким образом, отдельные рыночные ситуации могут быть оптимально интегрированы, а лояльность клиентов и узнаваемость бренда могут быть поддержаны с помощью специального таргетинга. Помимо глобального сотрудничества с ФК «Реал Мадрид», компания Hankook является спонсором Лиги Европы УЕФА с 2012 года. На локальном уровне, например, немецкое дочернее предприятие спонсирует ФК «Боруссия Дортмунд», Спортивную ассоциацию футбольного клуба «Монако» и ФК «Наполи» (Неаполь).