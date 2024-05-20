Exeed продолжает партнерство с консерваторией



В рамках программы социальных инициатив «Born for Life» бренд Exeed объявляет о продолжении стратегического партнерства с МГК им. П.И. Чайковского. Искусство, особенно классическая музыка, всегда было важным источником вдохновения для Exeed, что делает сотрудничество с Консерваторией особенно значимым.

«В этом году наше партнерство достигает нового уровня, Мы планируем ряд мероприятий в регионах, расширяя географию нашего сотрудничества. Также будут реализованы благотворительные проекты, такие как реставрация нотного фонда и уникального рояля. Кроме того, в конкурсе «Звезды Exeed» мы увеличили количество номинаций, что позволит большему числу молодых талантов проявить свои способности» — отметил директор Exeed CARS RUS Геннадий Баранов.

Конкурс «Звезды Exeed» является ключевым событием партнерства Exeed и Московской консерватории. Этот всероссийский конкурс, учрежденный в 2023 году, предназначен для студентов музыкальных вузов по специальностям фортепиано, струнные и духовые инструменты, а также вокал. Он создан для поддержки профессиональной деятельности молодых музыкантов и предоставления им больше возможностей для развития и самореализации. В 2024 году будет добавлена новая номинация — к медным духовым инструментам присоединятся деревянные, что расширит репертуар участников и увеличит количество заявок от студентов со всей России.

Exeed также получил статус официального автомобиля Консерватории, что подчеркивает эксклюзивность партнерства. Автомобили бренда будут активно использоваться в мероприятиях Московской консерватории в течение следующего года.