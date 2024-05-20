Exeed продолжает партнерство с консерваторией

В рамках программы социальных инициатив «Born for Life» бренд Exeed объявляет о продолжении стратегического партнерства с МГК им. П.И. Чайковского. Искусство, особенно классическая музыка, всегда было важным источником вдохновения для Exeed, что делает сотрудничество с Консерваторией особенно значимым. «В этом году наше партнерство достигает нового уровня, Мы планируем ряд мероприятий в регионах, расширяя географию нашего сотрудничества. Также будут реализованы благотворительные проекты, такие как реставрация нотного фонда и уникального рояля. Кроме того, в конкурсе «Звезды Exeed» мы увеличили количество номинаций, что позволит большему числу молодых талантов проявить свои способности»— отметил директор Exeed CARS RUS Геннадий Баранов. Конкурс «Звезды Exeed» является ключевым событием партнерства Exeed и Московской консерватории. Этот всероссийский конкурс, учрежденный в 2023 году, предназначен для студентов музыкальных вузов по специальностям фортепиано, струнные и духовые инструменты, а также вокал. Он создан для поддержки профессиональной деятельности молодых музыкантов и предоставления им больше возможностей для развития и самореализации. В 2024 году будет добавлена новая номинация — к медным духовым инструментам присоединятся деревянные, что расширит репертуар участников и увеличит количество заявок от студентов со всей России. Exeed также получил статус официального автомобиля Консерватории, что подчеркивает эксклюзивность партнерства. Автомобили бренда будут активно использоваться в мероприятиях Московской консерватории в течение следующего года.