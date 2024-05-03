Успешные испытания Chery Tiggo 9 PHEV и Chery Arrizo 8 PHEV

Chery организовала публичные испытания Tiggo 9 PHEV и Arrizo 8 PHEV на маршруте Пекин-Уху. Эксперимент подтвердил высокую эффективность и комфортность моделей на дальних расстояниях, укрепляя позиции компании в индустрии устойчивой мобильности.

Chery организовала общественное тестирование своих флагманских гибридных автомобилей – кроссовера Tiggo 9 PHEV и седана Arrizo 8 PHEV. Международная группа, включающая сотрудников компании, журналистов, блогеров и дилеров, преодолела 1214-километровый маршрут от Пекина до Уху на этих автомобилях.

Основная цель этого путешествия – всестороннее тестирование технических характеристик, маневренности и способности к преодолению дальних расстояний, а также проверка комфорта для водителей и пассажиров. 25 апреля Tiggo 9 PHEV и Arrizo 8 PHEV отправились в это уникальное путешествие во время пиковой нагрузки на дорогах.

Chery Arrizo 8 PHEV

Проезд через городские пробки позволил проверить работу двигателей на низких оборотах и эффективность систем помощи водителю. На скоростных автострадах акцент был смещен на стабильность работы двигателей и экономичность на дальних расстояниях.

Arrizo 8 PHEV оснащен гибридным двигателем 1.5TGDI пятого поколения и гибридной трансмиссией DHT150 третьего поколения. Кроссовер Tiggo 9 PHEV также оснащен двигателем 1.5TGDI пятого поколения и гибридной трансмиссией DHT165 третьего поколения.

Chery Arrizo 8 PHEV

Отличное функционирование двигателей обеспечивает высокую мощность, а автоматическое переключение между источниками питания повышает комфорт и экономичность. Это путешествие ярко демонстрирует отличные характеристики этих автомобилей при дальних поездках, что соответствует ожиданиям потребителей и подтверждает лидерство Chery в области разработки и производства автомобилей.

В густонаселенных городских районах Китая передовые системы помощи водителю, встроенные в Tiggo 9 PHEV и Arrizo 8 PHEV, проявили высокую эффективность. Эти передовые технологии не только снижают стресс у водителей, но и повышают безопасность будущих поездок.

Chery Tiggo 9 PHEV

Кроссовер Tiggo 9 PHEV продемонстрировал запас хода более 1400 километров и возможность быстрой зарядки батареи за 20 минут. Седан Arrizo 8 PHEV может преодолеть до 1463 км на полностью заряженной батарее и полном баке топлива, с возможностью зарядки батареи до 100% всего за 19 минут. Эти значительные улучшения в запасе хода и скорости зарядки решительно решают проблемы, связанные с «дальностью полета», и являются важным шагом в реализации экологически чистых и устойчивых путешествий.