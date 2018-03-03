Дилерские центры Suzuki вновь в лидерах по уровню сервиса 6

По результатам опроса агентства «АВТОСТАТ» Suzuki заняла четвёртое место в рейтинге индекса удовлетворённости обслуживания в дилерских центрах.

Suzuki набрала 79,4 из 100 возможных баллов. Исследование было проведено на основе телефонного и онлайн опроса более 3 000 автовладельцев, а оценка дана на основе 10 критериев. В итоге официальные дилерские центры Suzuki в очередной раз достигли высоких показателей по таким критериям, как готовность консультантов оказать помощь и их компетентность, лояльность автовладельца, соблюдение запланированных сроков и другим.

Данные были получены в рамках ежегодного проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Новые автомобили: мнения автовладельцев», который исследует отзывы более 3000 владельцев автомобилей наиболее популярных брендов в России. В течение двух лет проведения исследования была разработана единая методика сбора данных, и на основе этих данных Suzuki входит в ТОП-5 брендов по удовлетворённости сервисом в дилерских центрах.

«Высокий уровень сервиса – приоритетная задача бренда Suzuki, над которой мы постоянно работаем. Мы рады повторному включению компании в пятёрку лучших брендов и благодарны клиентам за высокую оценку. Как и в предыдущие годы, готовы обеспечивать высочайший уровень клиентского обслуживания в наших дилерских центрах для сохранения лояльности покупателей», — говорит Кэиити Сумида, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус».

Дилерская сеть Suzuki на данный момент насчитывает 52 сервисных центров по всей России. Более подробную информацию и адрес ближайшего дилерского центра можно найти на сайте suzuki-motor.ru.