Omoda запускает экологическую платформу «GREEN OJ»

Omoda внедряет свою новую экологическую инициативу, «GREEN OJ», во всемирную платформу O-UNIVERSE На Пекинском автосалоне 25 апреля 2024 года бренд Omoda представил свои усилия по социальному развитию, включая инновации в сфере экологии и чистой энергии. Компания стремится к созданию новых возможностей для устойчивого развития и продвижению экологических технологий, что вызвало интерес со стороны правительственных организаций по всему миру.

На выставке был представлен Omoda E5 — первый электромобиль бренда, полностью отражающий его ценности. Запуск платформы «GREEN OJ» в рамках O-UNIVERSE привлек внимание общественности.

Защита окружающей среды и устойчивое развитие становятся всемирными приоритетами. Omoda, как глобальный бренд, активно участвует в решении этих задач.

В феврале 2024 года, помимо представления Omoda E5, компания с IUCN запустила проект по сохранению морских водорослей Posidonia в Испании и сотрудничала с испанскими властями в рамках программы «blue carbon». Прошлым годом в Мексике совместно с Артуро Альенде Omoda провела мероприятия по очистке рек и другие инициативы.

В России также были реализованы проекты по охране окружающей среды, включая очистку реки Ура, строительство рыбопропускных сооружений в Карелии и восстановление популяции лососевых в Дагестане.

Помимо экологии, Omoda активно вовлечена в социальные и благотворительные проекты. В Малайзии бренд создал «продовольственный банк» для помощи нуждающимся семьям и благотворительным организациям.

Запуск платформы «GREEN OJ» продолжает социальные начинания Omoda, направленные на устойчивое развитие во всем мире, включая охрану природы, поддержку экосистем и сотрудничество с общественными организациями. Первоначально платформа будет доступна в нескольких странах, включая Малайзию, Великобританию, Южную Африку, Казахстан и другие.