Появилась информация о цене нового BMW M8

Российский ценник на BMW M8 будет начинаться от 10 790 000 рублей

«Горячий» BMW M8 вооружили 600-сильным V8 объемом 4,4 л с максимальным крутящим моментом в 750 Нм. Мотор для версии Competition, созданной для трековых заездов, «разогрели» до 625 л. с. Движку аккомпанируют восьмискорстной «автомат» M Steptronic и фирменная система полного привода M xDrive с активным М-дифференциалом.

Стандартное купе первую сотню на спидометре набирает за 3,3 с, в гоночном варианте — на 0,1 с быстрее. А у модели с открытым верхом к этому параметру добавляется 0,1 с.

По сравнению с BMW 8-й серии, инженеры перенастроили подвеску новинки, увеличили жесткость кузова, поставили более мощные опоры двигателя и увеличили развал передних колес. Кроме того, «Эмка» отличается модернизированной системой охлаждения.

Дебют M8 состоится на специальном мероприятии в знаменитом выставочном центре BMW Welt в Мюнхене. Действо намечено на 25—27 июня текущего года. Российский ценник на модель будет начинаться от 10 790 000 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль в кузове купе. Кстати, на отечественный рынок авто запустят в конце года.

Между тем, компания BMW намерена построить завод в РФ. Производство перенесут с площадки мультибрендового «Автотора» на собственные мощности бренда. Кстати, предприятие планируется построить по соседству — там же, под Калининградом.

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