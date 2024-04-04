AGR проводит ребрендинг дилерской сети

Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») объявляет о формировании дилерской сети Solaris и ее выравнивании по стандартам бренда. В настоящее время дилерская сеть насчитывает 30 партнеров, расположенных в различных регионах Российской Федерации. Первые дилерские центры Solaris, соответствующие новым корпоративным стандартам, откроют свои двери уже в мае 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах.

Дилерские центры Solaris будут выполнены в современном и узнаваемом стиле. Их главная цель – удовлетворение потребностей клиентов бренда. Каждый центр будет представлять собой комфортное пространство, где можно получить полный спектр услуг по подбору, приобретению, гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Solaris. Кроме того, посетители смогут приятно провести время в кафе или клиентской зоне. Сотрудники дилерских центров также будут готовы предоставить услуги по кредитованию и страхованию, а также помочь подобрать оригинальные запасные части и аксессуары.

Производство модельного ряда Solaris стартовало на заводе AGR Automotive Group в Санкт-Петербурге 22 февраля 2024 года. Уже с 11 марта 2024 года предприятие начало поставки автомобилей в дилерские центры по разным регионам России. К настоящему моменту, по данным на 1 апреля 2024 года, петербургский завод AGR Automotive Group выпустил 3 000 автомобилей бренда Solaris за первые три месяца 2024 года.

Завод AGR Automotive Group работает на полном производственном цикле. Производство автомобильных панелей из рулонов стали осуществляется в цехе штамповки. Затем кузова проходят сварку и окраску, после чего в цехе сборки устанавливаются все необходимые комплектующие.

Формирование дилерской сети Solaris и ребрендинг дилерских центров направлены на улучшение узнаваемости бренда, укрепление его позиций в стратегически важных регионах, а также повышение уровня комфорта и качества обслуживания для владельцев и будущих покупателей автомобилей Solaris.